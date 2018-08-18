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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:15
somilitark написав:
В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))
У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:32
airmax78 написав: baraka написав: airmax78 написав:
Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию.
За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы.
Поинтересуйтесь.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:36
airmax78 написав:
Ну все-таки видно чуть по-лучше чем из-за океана. Все-таки, не смотря на местоположение, работать я продолжаю с украинскими клиентами.
Фирташ, Левочкин?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:47
Zebra написав: somilitark написав:
В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))
У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?
Я не кажу про сильну гривню. Уряд в найближчі місяці буде вимушений менше зливати валюти, самі здогадаєтесь як це вплине на курс.
Мій нік Сомілітарк, а не Алекс 06, уважніше пане Полосатік)))
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:51
UA написав:
В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию.
За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы.
Поинтересуйтесь.
к сожалению, у нас всеобъемлющая коррупция параллельно с героическим самопожертвованием ради страны и будущего нации.
И дело даже не в президентах и премьерах.
Вопросы коррупции и менталитета начинаются с разворовывания гуманитарки в сельрадах.
Тем временем в Словакии, Польше, Чехии, которые в 90х смогли правильно воспользоваться своим шансом, - минималка 600 евро в среднем.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 21:17
UA написав: airmax78 написав:
Ну все-таки видно чуть по-лучше чем из-за океана. Все-таки, не смотря на местоположение, работать я продолжаю с украинскими клиентами.
Фирташ, Левочкин?
Дмитрий Васильевич до недавнего времени был одним из крупнейших работодателей в Украине. Сейчас, конечно, подсдулся.
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