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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10058100591006010061

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 71
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
23%
16
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:15

  somilitark написав:В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))

У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:32

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.

В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию.
За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы.
Поинтересуйтесь.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:36

  airmax78 написав:Ну все-таки видно чуть по-лучше чем из-за океана. Все-таки, не смотря на местоположение, работать я продолжаю с украинскими клиентами.

Фирташ, Левочкин?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:47

  Zebra написав:
  somilitark написав:В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))

У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?

Я не кажу про сильну гривню. Уряд в найближчі місяці буде вимушений менше зливати валюти, самі здогадаєтесь як це вплине на курс.
Мій нік Сомілітарк, а не Алекс 06, уважніше пане Полосатік)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:51

  UA написав:

В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию.
За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы.
Поинтересуйтесь.



к сожалению, у нас всеобъемлющая коррупция параллельно с героическим самопожертвованием ради страны и будущего нации.
И дело даже не в президентах и премьерах.
Вопросы коррупции и менталитета начинаются с разворовывания гуманитарки в сельрадах.

Тем временем в Словакии, Польше, Чехии, которые в 90х смогли правильно воспользоваться своим шансом, - минималка 600 евро в среднем.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 22:58

  airmax78 написав:
  Frant написав:

Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.

Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.

За 300куе отдавать не надо, конечно. Я знаю этого хлопца, он всем 300к предлагает, названивая из своей палаты, но есть одна проблема - у него этих денег нет. Только зря на жд билеты потратитесь.
А вот если кто-то даст 150куе реальных - даже не думайте, отдавайте
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 23:40

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:

Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.

Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.

За 300куе отдавать не надо, конечно. Я знаю этого хлопца, он всем 300к предлагает, названивая из своей палаты, но есть одна проблема - у него этих денег нет. Только зря на жд билеты потратитесь.
А вот если кто-то даст 150куе реальных - даже не думайте, отдавайте


А как можно писать про цену, если вы не знаете что это за объект ? Что это за объект ?

Он писал что у него денег на Тетрис без ремонта.
proftpd66
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