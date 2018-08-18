Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований. В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му. А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))
У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию. За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы. Поинтересуйтесь.
somilitark написав:В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований. В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му. А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))
У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?
Я не кажу про сильну гривню. Уряд в найближчі місяці буде вимушений менше зливати валюти, самі здогадаєтесь як це вплине на курс. Мій нік Сомілітарк, а не Алекс 06, уважніше пане Полосатік)))
В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию. За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы. Поинтересуйтесь.
к сожалению, у нас всеобъемлющая коррупция параллельно с героическим самопожертвованием ради страны и будущего нации. И дело даже не в президентах и премьерах. Вопросы коррупции и менталитета начинаются с разворовывания гуманитарки в сельрадах.
Тем временем в Словакии, Польше, Чехии, которые в 90х смогли правильно воспользоваться своим шансом, - минималка 600 евро в среднем.
Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.
Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.
За 300куе отдавать не надо, конечно. Я знаю этого хлопца, он всем 300к предлагает, названивая из своей палаты, но есть одна проблема - у него этих денег нет. Только зря на жд билеты потратитесь. А вот если кто-то даст 150куе реальных - даже не думайте, отдавайте
Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.
Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.
За 300куе отдавать не надо, конечно. Я знаю этого хлопца, он всем 300к предлагает, названивая из своей палаты, но есть одна проблема - у него этих денег нет. Только зря на жд билеты потратитесь. А вот если кто-то даст 150куе реальных - даже не думайте, отдавайте
А как можно писать про цену, если вы не знаете что это за объект ? Что это за объект ?
airmax78 написав:.. Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового. Конца края пока не видно
Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.
Илон Маск, написал, что у Японии проблема с демографией. Нет детей . 35%+ пенсионеров .
У нас все уедут Европу-азиопу. Тут будет пенсионеры.
Tesla boss responds to data showing population fell by record 644,000 last year – the 11th straight year of decline.
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