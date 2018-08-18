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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10058100591006010061

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 71
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
23%
16
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:15

  somilitark написав:В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))

У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:32

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.

В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию.
За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы.
Поинтересуйтесь.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:36

  airmax78 написав:Ну все-таки видно чуть по-лучше чем из-за океана. Все-таки, не смотря на местоположение, работать я продолжаю с украинскими клиентами.

Фирташ, Левочкин?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:47

  Zebra написав:
  somilitark написав:В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))

У валюній гілці розказуєте про сильну економіку, про зміцнення гривні, а ваші дир-дир-дир стали мемом, а тут максу - що його квартирка знеціниться у 3 рази. Як вона може знецінитися, якщо економіка буде на підйомі і гривна вкріпиться до 20 чи 25? Чи скільки ви там прогнозуєте?

Я не кажу про сильну гривню. Уряд в найближчі місяці буде вимушений менше зливати валюти, самі здогадаєтесь як це вплине на курс.
Мій нік Сомілітарк, а не Алекс 06, уважніше пане Полосатік)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:51

  UA написав:

В Южной Корее всех президентов сажают за коррупцию.
За отдаленный намек на вымогание взятки - импичмент и 30 лет тюрьмы.
Поинтересуйтесь.



к сожалению, у нас всеобъемлющая коррупция параллельно с героическим самопожертвованием ради страны и будущего нации.
И дело даже не в президентах и премьерах.
Вопросы коррупции и менталитета начинаются с разворовывания гуманитарки в сельрадах.

Тем временем в Словакии, Польше, Чехии, которые в 90х смогли правильно воспользоваться своим шансом, - минималка 600 евро в среднем.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 22:58

  airmax78 написав:
  Frant написав:

Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.

Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.

За 300куе отдавать не надо, конечно. Я знаю этого хлопца, он всем 300к предлагает, названивая из своей палаты, но есть одна проблема - у него этих денег нет. Только зря на жд билеты потратитесь.
А вот если кто-то даст 150куе реальных - даже не думайте, отдавайте
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 23:40

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:

Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.

Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.

За 300куе отдавать не надо, конечно. Я знаю этого хлопца, он всем 300к предлагает, названивая из своей палаты, но есть одна проблема - у него этих денег нет. Только зря на жд билеты потратитесь.
А вот если кто-то даст 150куе реальных - даже не думайте, отдавайте


А как можно писать про цену, если вы не знаете что это за объект ? Что это за объект ?

Он писал что у него денег на Тетрис без ремонта.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 01:38

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.

Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового.
Конца края пока не видно

Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.


Илон Маск, написал, что у Японии проблема с демографией. Нет детей . 35%+ пенсионеров .

https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1700

У нас все уедут Европу-азиопу. Тут будет пенсионеры.

Tesla boss responds to data showing population fell by record 644,000 last year – the 11th straight year of decline.


Elon Musk has warned that Japan will “cease to exist” unless it addresses its falling birthrate, sparking calls for the country to allow more immigration and improve its work-life balance.

“At the risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birthrate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world,” the Tesla chief executive, who recently agreed a deal to buy Twitter for $44bn (£36bn), said in a post at the weekend.
proftpd66
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