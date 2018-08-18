Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. И да, я верю что КРЖН восстановится. Не позднее чем к 2030му году. Для этого надо только победить россию. Окончательно и бесповоротно. Поэтому я хоть сам Абрамс не покупаю (нет лицензии) - подкидываю деньги тем, у кого лицензия есть.
Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною шостою цієї статті, є дата реєстрації набуття особою громадянства України".
16. Текст статті 25 викласти в такій редакції:
Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють такі повноваження: ... 5) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;
Я не юрист. Просто мне кажется, что именно посол и консул решают предоставляется ли гражданство в соотвествии с законами Украины или идет отказ. Про дату тоже вроде как написано достаточно четко.
Ваши дети автоматически приобрели гражданство Украины по ст.7 Закона Украины "Про гражданство Украины", а вы ссылаетесь на часть 6 статьи 15 данного Закона "Стаття 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства"
UA Вид из детской и спальне панорамный на совеЦкий хаотически застеклённый говнострой практически в упор, белые(через пять лет жёлтые, грязножёлтые) как гнойники внутренние блоки сплитсистемы, шо там ещё можно нарыть несоответствующее крайне-венскому вкусу эстета???
Понаехал написав:Мое дело изъято из военкомата ещё при Ющенко. По состоянию здоровья. Так что я не должен не кому и нечего. Не призывной я. Документ об этом в наличии. Но я пожертвовал головой бонус в помощь Украине и помогаю беженцам.
А первые дни войны, военные билеты выписывали в киевских военкоматах за 15 минут всем добровольцам независимо от того где их дело и как здоровье не спрашивали.
airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. И да, я верю что КРЖН восстановится. Не позднее чем к 2030му году. Для этого надо только победить россию. Окончательно и бесповоротно. Поэтому я хоть сам Абрамс не покупаю (нет лицензии) - подкидываю деньги тем, у кого лицензия есть.
МОПЕД НЕ МОЙ!!!...(с) Обижаете, UA. Там же ж колхоз-лайт. Смысл скрытномонтажного плинтуса не тольо в том, чтобы он не выступал из стены, но и в том, чтобы он от стены не отличался по цвету. Ну какого х лепить серый плинтус? Ну к чему он там? Если это алюминий - то его красят на производстве. Ну блиииин.... Да и кондеры у меня канальные, а не сплиты. Не мое. Но с ценой согласен.
UA нужно работать в детективном агентстве. он кого хочешь найдёт. у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией. скрытый плинтус)). а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.
барабашов написав:UA Вид из детской и спальне панорамный на совеЦкий хаотически застеклённый говнострой практически в упор, белые(через пять лет жёлтые, грязножёлтые) как гнойники внутренние блоки сплитсистемы, шо там ещё можно нарыть несоответствующее крайне-венскому вкусу эстета???
UA знает, что не мое. И метраж у меня сильно меньше. Но нашел аналог - спасибо ему за ориентир по цене. Мое тогда за метр точно можно умножать на 1.3. И ремонт и мебель лучше. И этаж 20+ а не 6й. Хотя кто-то сейчас скажет, что с 6го в бомбоубежище ближе бежать. Но с таким настроением за 520куе что-то тут покупать глупо.