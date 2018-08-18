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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007710078100791008010081>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 73
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
21%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:31

  Хомякоид написав:
  Понаехал написав:Просветите кто в курсе. Правило многодетных для выезда мужчин как-то коррелирует с гражданством детей? Допустим дети в наличии 3 но не граждане. Поспорил с соседом эмигрантом :)


Могут быть проблемы. У меня один знакомый студент в Германии поехал на свою голову на каникулы в феврале.
До сих пор выехать с Украины не может хотя по закону его обязаны выпустить.

Даже если у вас будут все законные основания для выезда не факт что выпустят.

Мои трехдетные знакомые катались через границу(машины под нулевую растаможу гоняли) без вопросов. Дети должны быть несовершеннолетними.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А если дети не выезжали из страны, то может ли отец выехать? Рассматриваю вариант с поездкой на заработки, наверное надо в погранслужбы звонить, уточнять...
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:08

  airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. И да, я верю что КРЖН восстановится. Не позднее чем к 2030му году. Для этого надо только победить россию. Окончательно и бесповоротно. Поэтому я хоть сам Абрамс не покупаю (нет лицензии) - подкидываю деньги тем, у кого лицензия есть.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:11

  Понаехал написав:
Но в тоже время:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2663-15#Text

Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому
частиною шостою цієї статті, є дата реєстрації набуття особою
громадянства України".

16. Текст статті 25 викласти в такій редакції:

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні
представництва та консульські установи України здійснюють такі
повноваження: ...
5) приймають рішення про оформлення набуття громадянства
України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10
статті 6 цього Закону;


Я не юрист. Просто мне кажется, что именно посол и консул решают предоставляется ли гражданство в соотвествии с законами Украины или идет отказ. Про дату тоже вроде как написано достаточно четко.

Ваши дети автоматически приобрели гражданство Украины по ст.7 Закона Украины "Про гражданство Украины", а вы ссылаетесь на часть 6 статьи 15 данного Закона "Стаття 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства"
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:16

UA
Вид из детской и спальне панорамный на совеЦкий хаотически застеклённый говнострой практически в упор, белые(через пять лет жёлтые, грязножёлтые) как гнойники внутренние блоки сплитсистемы, шо там ещё можно нарыть несоответствующее крайне-венскому вкусу эстета???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:30

  UA написав:
  Понаехал написав:Мое дело изъято из военкомата ещё при Ющенко. По состоянию здоровья. Так что я не должен не кому и нечего. Не призывной я. Документ об этом в наличии. Но я пожертвовал головой бонус в помощь Украине и помогаю беженцам. :P

А первые дни войны, военные билеты выписывали в киевских военкоматах за 15 минут всем добровольцам независимо от того где их дело и как здоровье не спрашивали.

Понаєх - дагестанець.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:36

  UA написав:
  airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. И да, я верю что КРЖН восстановится. Не позднее чем к 2030му году. Для этого надо только победить россию. Окончательно и бесповоротно. Поэтому я хоть сам Абрамс не покупаю (нет лицензии) - подкидываю деньги тем, у кого лицензия есть.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?

МОПЕД НЕ МОЙ!!!...(с)
Обижаете, UA. Там же ж колхоз-лайт. Смысл скрытномонтажного плинтуса не тольо в том, чтобы он не выступал из стены, но и в том, чтобы он от стены не отличался по цвету. Ну какого х лепить серый плинтус? Ну к чему он там? Если это алюминий - то его красят на производстве. Ну блиииин....
Да и кондеры у меня канальные, а не сплиты. Не мое. Но с ценой согласен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:37

  Frant написав:Понаєх - дагестанець.

Национальность и гражданство у меня Ukraine.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA нужно работать в детективном агентстве.
он кого хочешь найдёт.
у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией.
скрытый плинтус)).
а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:48

  барабашов написав:UA
Вид из детской и спальне панорамный на совеЦкий хаотически застеклённый говнострой практически в упор, белые(через пять лет жёлтые, грязножёлтые) как гнойники внутренние блоки сплитсистемы, шо там ещё можно нарыть несоответствующее крайне-венскому вкусу эстета???

UA знает, что не мое. И метраж у меня сильно меньше. Но нашел аналог - спасибо ему за ориентир по цене. Мое тогда за метр точно можно умножать на 1.3. И ремонт и мебель лучше. И этаж 20+ а не 6й. Хотя кто-то сейчас скажет, что с 6го в бомбоубежище ближе бежать. Но с таким настроением за 520куе что-то тут покупать глупо.
airmax78
 
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  #<1 ... 1007710078100791008010081>
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