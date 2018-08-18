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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10078100791008010081>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 73
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
21%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:49

  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?

МОПЕД НЕ МОЙ!!!...(с)
Обижаете, UA. Там же ж колхоз-лайт. Смысл скрытномонтажного плинтуса не тольо в том, чтобы он не выступал из стены, но и в том, чтобы он от стены не отличался по цвету. Ну какого х лепить серый плинтус? Ну к чему он там? Если это алюминий - то его красят на производстве. Ну блиииин....
Да и кондеры у меня канальные, а не сплиты. Не мое. Но с ценой согласен.

И смесители не черные.
Я так понимаю дна и в следующем году не будет?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:55

  beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве.
он кого хочешь найдёт.
у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией.
скрытый плинтус)).
а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.

Засмеют. Читая свидетелей апокалипсиса я так понимаю, что после войны у недвиги будет два критерия: прилетало/не прилетало и целые ли стекла. Если не прилетало и стекла целые - можно брать. Цена: однушка - 10 куе, двушка - 12 куе, трешка - 15 куе .
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:01

  beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве.
он кого хочешь найдёт.
у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией.
скрытый плинтус)).
а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.

На самом деле людей делающих нормальные ремонты в Киеве не так уж и много.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:05

  UA написав:
  airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. .

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?


Посмотрела. Если двумя словами, то "тихий ужас" - такое первое впечатление.
Теперь подробнее. Дом - человейник. Квартира напоминает офис. Неуютно. Как на работе. Ванная повергла меня в шок - идеальное место для суицида - все серое, темное, мрачное. Черная стена в спальне тоже не впечатлила. Наверное, дизайнер был в депрессии, когда придумывал этот шедевральный ремонт :roll:
Но это лично мое мнение, о вкусах не спорят :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:06

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?

МОПЕД НЕ МОЙ!!!...(с)
Обижаете, UA. Там же ж колхоз-лайт. Смысл скрытномонтажного плинтуса не тольо в том, чтобы он не выступал из стены, но и в том, чтобы он от стены не отличался по цвету. Ну какого х лепить серый плинтус? Ну к чему он там? Если это алюминий - то его красят на производстве. Ну блиииин....
Да и кондеры у меня канальные, а не сплиты. Не мое. Но с ценой согласен.

И смесители не черные.
Я так понимаю дна и в следующем году не будет?

Кстати, а что там за гибрид внутрипольных конвекторов и обычных радиаторов? (вообще-то там внутрипольных не стояло).
Все в тумане, в полной неопределенности. Все может сложиться совсем не так как многие ожидают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:08

  UA написав:
  beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве.
он кого хочешь найдёт.
у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией.
скрытый плинтус)).
а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.

На самом деле людей делающих нормальные ремонты в Киеве не так уж и много.

Ну вот видите, Вы сами это сказали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:09

  airmax78 написав:
  beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве.
он кого хочешь найдёт.
у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией.
скрытый плинтус)).
а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.

Засмеют. Читая свидетелей апокалипсиса я так понимаю, что после войны у недвиги будет два критерия: прилетало/не прилетало и целые ли стекла. Если не прилетало и стекла целые - можно брать. Цена: однушка - 10 куе, двушка - 12 куе, трешка - 15 куе .

Дом на Богатырской, 20 (прямое попадание осколочно- фугасного 152 снаряда) сейчас комплексно реконструируют с наружным утеплением.
Перед войной прямо перед этим домом классно (хоть лигу чемпионов играй) школьный стадион построили.
Аж интересно как получится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:21

  fler написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. .

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?


Посмотрела. Если двумя словами, то "тихий ужас" - такое первое впечатление.
Теперь подробнее. Дом - человейник. Квартира напоминает офис. Неуютно. Как на работе. Ванная повергла меня в шок - идеальное место для суицида - все серое, темное, мрачное. Черная стена в спальне тоже не впечатлила. Наверное, дизайнер был в депрессии, когда придумывал этот шедевральный ремонт :roll:
Но это лично мое мнение, о вкусах не спорят :wink:

Из серьезных замечаний там: сочетание цветов - не фонтан. Декоративная штукатурка на стенах... ну, кому-то нравится, наверное. На мебели уже экономили по полной. В кухне эта дура над варочной - не знаю, ни к селу, ни к городу. Непонятно что на полу. Судя по всему винил, что тоже такое себе решение за 520куе. Про плинтуса говорил. Совмещение внутрипольных конвекторов с обычными радиаторами от застройщика - это зашкварище. Аааа... Развели человека с магнитными шинами (100% дизайнеры). Ну и декор весь в топку.
Какой-то не до конца продуманный проект. Что-то не то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:27

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я ничего не продаю на самом деле. Просто забавно смотреть на реакцию на называемую мной цену. Вы же заметили, что я ее уже 3 раза менял в сторону увеличения. .

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yarosla ... NIBoJ.html
плінтус прихованого монтажу, двері під замовлення висотою 2.3м
Совпадение?

Посмотрела. Если двумя словами, то "тихий ужас" - такое первое впечатление.
Теперь подробнее. Дом - человейник. Квартира напоминает офис. Неуютно. Как на работе. Ванная повергла меня в шок - идеальное место для суицида - все серое, темное, мрачное. Черная стена в спальне тоже не впечатлила. Наверное, дизайнер был в депрессии, когда придумывал этот шедевральный ремонт :roll:
Но это лично мое мнение, о вкусах не спорят :wink:

Из серьезных замечаний там: сочетание цветов - не фонтан. Декоративная штукатурка на стенах... ну, кому-то нравится, наверное. На мебели уже экономили по полной. В кухне эта дура над варочной - не знаю, ни к селу, ни к городу. Непонятно что на полу. Судя по всему винил, что тоже такое себе решение за 520куе. Про плинтуса говорил. Совмещение внутрипольных конвекторов с обычными радиаторами от застройщика - это зашкварище. Аааа... Развели человека с магнитными шинами (100% дизайнеры). Ну и декор весь в топку.
Какой-то не до конца продуманный проект. Что-то не то.

там всё то.
это делает группа "предпринимателей" на продажу. бывшие риелторы, собирают деньги с бывших клиентов, типа инвесторов разводят.
лепят горбатого.
это наглядное подтверждение, что бизнес - это не просто цифры. в этой сфере специалистом быть нужно.
смотрите, вроде всё есть. даже скрытый плинтус)). а слеплено - нелепость. а вы потом удивляетесь чьей-то быстрой продаже.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:34

  beee написав:там всё то.
это делает группа "предпринимателей" на продажу. бывшие риелторы, собирают деньги с бывших клиентов, типа инвесторов разводят.
лепят горбатого.
это наглядное подтверждение, что бизнес - это не просто цифры. в этой сфере специалистом быть нужно.
смотрите, вроде всё есть. даже скрытый плинтус)). а слеплено - нелепость. а вы потом удивляетесь чьей-то быстрой продаже.

Блин, ну тем более если это бизнес, ну почему не привлечь толкового дизайнера? Ну нах делать этот винегрет? Как-будто нахватали картинок с пинтерест, убрали все дорогое, оставили дешевое и вперед. А сочетается оно там между собой или не очень - пофиг. Какой-то очень пофигистский подход. При том что и такой ремонт тоже стоил немалых денег.
airmax78
 
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