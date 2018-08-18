Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
МОПЕД НЕ МОЙ!!!...(с) Обижаете, UA. Там же ж колхоз-лайт. Смысл скрытномонтажного плинтуса не тольо в том, чтобы он не выступал из стены, но и в том, чтобы он от стены не отличался по цвету. Ну какого х лепить серый плинтус? Ну к чему он там? Если это алюминий - то его красят на производстве. Ну блиииин.... Да и кондеры у меня канальные, а не сплиты. Не мое. Но с ценой согласен.
И смесители не черные. Я так понимаю дна и в следующем году не будет?
beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве. он кого хочешь найдёт. у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией. скрытый плинтус)). а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.
Засмеют. Читая свидетелей апокалипсиса я так понимаю, что после войны у недвиги будет два критерия: прилетало/не прилетало и целые ли стекла. Если не прилетало и стекла целые - можно брать. Цена: однушка - 10 куе, двушка - 12 куе, трешка - 15 куе .
beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве. он кого хочешь найдёт. у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией. скрытый плинтус)). а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.
На самом деле людей делающих нормальные ремонты в Киеве не так уж и много.
Посмотрела. Если двумя словами, то "тихий ужас" - такое первое впечатление. Теперь подробнее. Дом - человейник. Квартира напоминает офис. Неуютно. Как на работе. Ванная повергла меня в шок - идеальное место для суицида - все серое, темное, мрачное. Черная стена в спальне тоже не впечатлила. Наверное, дизайнер был в депрессии, когда придумывал этот шедевральный ремонт Но это лично мое мнение, о вкусах не спорят
МОПЕД НЕ МОЙ!!!...(с) Обижаете, UA. Там же ж колхоз-лайт. Смысл скрытномонтажного плинтуса не тольо в том, чтобы он не выступал из стены, но и в том, чтобы он от стены не отличался по цвету. Ну какого х лепить серый плинтус? Ну к чему он там? Если это алюминий - то его красят на производстве. Ну блиииин.... Да и кондеры у меня канальные, а не сплиты. Не мое. Но с ценой согласен.
И смесители не черные. Я так понимаю дна и в следующем году не будет?
Кстати, а что там за гибрид внутрипольных конвекторов и обычных радиаторов? (вообще-то там внутрипольных не стояло). Все в тумане, в полной неопределенности. Все может сложиться совсем не так как многие ожидают.
beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве. он кого хочешь найдёт. у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией. скрытый плинтус)). а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.
На самом деле людей делающих нормальные ремонты в Киеве не так уж и много.
beee написав:UA нужно работать в детективном агентстве. он кого хочешь найдёт. у меня здесь 110м2, приточно-вытяжная система в каждой комнате с рекуперацией. скрытый плинтус)). а может махонуть - да закончить ремонт, а? 520 куе - я уже их мысленно трачу.
Засмеют. Читая свидетелей апокалипсиса я так понимаю, что после войны у недвиги будет два критерия: прилетало/не прилетало и целые ли стекла. Если не прилетало и стекла целые - можно брать. Цена: однушка - 10 куе, двушка - 12 куе, трешка - 15 куе .
Дом на Богатырской, 20 (прямое попадание осколочно- фугасного 152 снаряда) сейчас комплексно реконструируют с наружным утеплением. Перед войной прямо перед этим домом классно (хоть лигу чемпионов играй) школьный стадион построили. Аж интересно как получится.
Посмотрела. Если двумя словами, то "тихий ужас" - такое первое впечатление. Теперь подробнее. Дом - человейник. Квартира напоминает офис. Неуютно. Как на работе. Ванная повергла меня в шок - идеальное место для суицида - все серое, темное, мрачное. Черная стена в спальне тоже не впечатлила. Наверное, дизайнер был в депрессии, когда придумывал этот шедевральный ремонт Но это лично мое мнение, о вкусах не спорят
Из серьезных замечаний там: сочетание цветов - не фонтан. Декоративная штукатурка на стенах... ну, кому-то нравится, наверное. На мебели уже экономили по полной. В кухне эта дура над варочной - не знаю, ни к селу, ни к городу. Непонятно что на полу. Судя по всему винил, что тоже такое себе решение за 520куе. Про плинтуса говорил. Совмещение внутрипольных конвекторов с обычными радиаторами от застройщика - это зашкварище. Аааа... Развели человека с магнитными шинами (100% дизайнеры). Ну и декор весь в топку. Какой-то не до конца продуманный проект. Что-то не то.
Посмотрела. Если двумя словами, то "тихий ужас" - такое первое впечатление. Теперь подробнее. Дом - человейник. Квартира напоминает офис. Неуютно. Как на работе. Ванная повергла меня в шок - идеальное место для суицида - все серое, темное, мрачное. Черная стена в спальне тоже не впечатлила. Наверное, дизайнер был в депрессии, когда придумывал этот шедевральный ремонт Но это лично мое мнение, о вкусах не спорят
Из серьезных замечаний там: сочетание цветов - не фонтан. Декоративная штукатурка на стенах... ну, кому-то нравится, наверное. На мебели уже экономили по полной. В кухне эта дура над варочной - не знаю, ни к селу, ни к городу. Непонятно что на полу. Судя по всему винил, что тоже такое себе решение за 520куе. Про плинтуса говорил. Совмещение внутрипольных конвекторов с обычными радиаторами от застройщика - это зашкварище. Аааа... Развели человека с магнитными шинами (100% дизайнеры). Ну и декор весь в топку. Какой-то не до конца продуманный проект. Что-то не то.
там всё то. это делает группа "предпринимателей" на продажу. бывшие риелторы, собирают деньги с бывших клиентов, типа инвесторов разводят. лепят горбатого. это наглядное подтверждение, что бизнес - это не просто цифры. в этой сфере специалистом быть нужно. смотрите, вроде всё есть. даже скрытый плинтус)). а слеплено - нелепость. а вы потом удивляетесь чьей-то быстрой продаже.
beee написав:там всё то. это делает группа "предпринимателей" на продажу. бывшие риелторы, собирают деньги с бывших клиентов, типа инвесторов разводят. лепят горбатого. это наглядное подтверждение, что бизнес - это не просто цифры. в этой сфере специалистом быть нужно. смотрите, вроде всё есть. даже скрытый плинтус)). а слеплено - нелепость. а вы потом удивляетесь чьей-то быстрой продаже.
Блин, ну тем более если это бизнес, ну почему не привлечь толкового дизайнера? Ну нах делать этот винегрет? Как-будто нахватали картинок с пинтерест, убрали все дорогое, оставили дешевое и вперед. А сочетается оно там между собой или не очень - пофиг. Какой-то очень пофигистский подход. При том что и такой ремонт тоже стоил немалых денег.