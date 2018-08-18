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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10078100791008010081

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 73
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
21%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:36

  rjkz написав:Если бы несколько лет назад вам такую квартиру предложили в Сомали - вы-бы взяли?
И возьмем другую крайность, скажем, если-бы такая-же квартира в Цюрихе?

Може ви не в курсі, але нерезидентам Швейцарії взагалі заборонено купувати будь-що у Цюріху, як і в будь-якому іншому великому місті. До речі, там ще нерухомість ледве інфляцію обганяє, для інвестицій м'яко кажучи сумнівна тема, а надхмарна вартість життя і нелюбов до іноземців відсікає цю країну не лише від всіх.

І в Сомалі раптово нерухомість не віддають за чашку квасолі, адекватні будинки для життя починаються від $100-170к, і це при загальному безробітті та смішній оплаті праці. Я більше скажу – там "толькорастьот", принаймні у Могадішо, країна відновлюється після війни. Якщо вибирати для інвестицій на 10 років - вибір очевидний.

Тож розширюємо трохи кругозір та розуміння глобальних процесів. За 10к квартир у Києві вже не буде, за 10к дадуть лише по морді.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.

Вы не думаете, что если вы выложите тут свой ремонт, то его тоже с говном смешают?
Как я понял, у вас там тоже полно компромиссов (ПВВ, магнитные шины), а дизайн это такое - вам нравится, другому колхоз, а через несколько лет даже сегодняшний писк моды станет отстоем.
Так что я бы не был так самодоволен, что у вас ремонт безупречен. Он идеален, пока его знающие люди не увидели, или пока вы не выставили на продажу и поняли, что человека со схожим вкусом нужно 5 лет ждать.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:54

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.

Вы не думаете, что если вы выложите тут свой ремонт, то его тоже с говном смешают?
Как я понял, у вас там тоже полно компромиссов (ПВВ, магнитные шины), а дизайн это такое - вам нравится, другому колхоз, а через несколько лет даже сегодняшний писк моды станет отстоем.
Так что я бы не был так самодоволен, что у вас ремонт безупречен. Он идеален, пока его знающие люди не увидели, или пока вы не выставили на продажу и поняли, что человека со схожим вкусом нужно 5 лет ждать.

Не принимается. Если бы не война - закончили бы с декором, сделали фотосессию и пошли бы на какой-нибудь конкурс. Цену бы потом формировал на аукционе.
P.S. Я, кстати, выкладывал на гораздо более взыскательной площадке чем этот форум. Нормальная реакция. Замечания были, но ничего критичного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 02:51

  airmax78 написав:Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.


Максим, вы таки начинаете ценить американский стиль. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 04:56

  rjkz написав:
Максим, вы таки начинаете ценить американский стиль. :mrgreen:

Глядишь дойдет. :mrgreen:
Понаехал
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