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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 лип, 2022 22:36
rjkz написав:
Если бы несколько лет назад вам такую квартиру предложили в Сомали - вы-бы взяли?
И возьмем другую крайность, скажем, если-бы такая-же квартира в Цюрихе?
Може ви не в курсі, але нерезидентам Швейцарії взагалі заборонено купувати будь-що у Цюріху, як і в будь-якому іншому великому місті. До речі, там ще нерухомість ледве інфляцію обганяє, для інвестицій м'яко кажучи сумнівна тема, а надхмарна вартість життя і нелюбов до іноземців відсікає цю країну не лише від всіх.
І в Сомалі раптово нерухомість не віддають за чашку квасолі, адекватні будинки для життя починаються від $100-170к, і це при загальному безробітті та смішній оплаті праці. Я більше скажу – там "толькорастьот", принаймні у Могадішо, країна відновлюється після війни. Якщо вибирати для інвестицій на 10 років - вибір очевидний.
Тож розширюємо трохи кругозір та розуміння глобальних процесів. За 10к квартир у Києві вже не буде, за 10к дадуть лише по морді.
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zerocool
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Додано: Нед 10 лип, 2022 22:42
Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.
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airmax78
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Додано: Нед 10 лип, 2022 22:49
airmax78 написав:
Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.
Вы не думаете, что если вы выложите тут свой ремонт, то его тоже с говном смешают?
Как я понял, у вас там тоже полно компромиссов (ПВВ, магнитные шины), а дизайн это такое - вам нравится, другому колхоз, а через несколько лет даже сегодняшний писк моды станет отстоем.
Так что я бы не был так самодоволен, что у вас ремонт безупречен. Он идеален, пока его знающие люди не увидели, или пока вы не выставили на продажу и поняли, что человека со схожим вкусом нужно 5 лет ждать.
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Vlad442
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Додано: Нед 10 лип, 2022 22:54
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.
Вы не думаете, что если вы выложите тут свой ремонт, то его тоже с говном смешают?
Как я понял, у вас там тоже полно компромиссов (ПВВ, магнитные шины), а дизайн это такое - вам нравится, другому колхоз, а через несколько лет даже сегодняшний писк моды станет отстоем.
Так что я бы не был так самодоволен, что у вас ремонт безупречен. Он идеален, пока его знающие люди не увидели, или пока вы не выставили на продажу и поняли, что человека со схожим вкусом нужно 5 лет ждать.
Не принимается. Если бы не война - закончили бы с декором, сделали фотосессию и пошли бы на какой-нибудь конкурс. Цену бы потом формировал на аукционе.
P.S. Я, кстати, выкладывал на гораздо более взыскательной площадке чем этот форум. Нормальная реакция. Замечания были, но ничего критичного.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 02:51
airmax78 написав:
Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.
Максим, вы таки начинаете ценить американский стиль.
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