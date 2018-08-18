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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10077100781007910080>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:45

  beee написав:Тенденции будущего это концентрация в городах.
Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже.
В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос.
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь. Все 8 лет было именно так. А тогда меня все засмеяли

вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:56

  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами

видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:57

  adeges написав:
  sequence написав:
  beee написав:..хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь
осталось определиться с критериями.
Сталинки - это хорошо или плохо?
Или "хорово"? )))


Это же очевидно. Минимальные критерий хорошего - это пятисоттысячник эрмакса, пусть в исполнении даже без ремонт.

раньше было правило 3Л, пусть и в хрущевке
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:03

  sequence написав:
  Феодал написав:.. а при плохом - тетрис будет стоить как сейчас гараж :D

Не гоните, если в стране останутся люди, им нужно будет где-то жить


Если при плохом сценарии еще останутся люди, то жилье они будут выбирать любое менее разрушенное, заселяться в него мысленного желая царства небесного бывшим владельцам и выживать в таких условиях.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:04

  sequence написав:
  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами

видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей

теория интересная, ну я не думаю что реализуема
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:36

  beee написав:Тенденции будущего это концентрация в городах.
Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже.
В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос.
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь. Все 8 лет было именно так. А тогда меня все засмеяли

Не было такого и не будет. Все оно пропорционально дорожало, так же будет пропорционально дешеветь. Только дорогое будет иметь более высокий понижающий коэффициент, поскольку спрос околонулевой
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:39

  beee написав:Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь

Неправда!
Кореляція цін "вторинки" і "первинки" в Києві - 90-95%.
Або дешевшає і те і те, або дорожчає і те і те.
Різниця лише в швидкості і глибинні падіння/підйому.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:47

  adeges написав:
  beee написав:Тенденции будущего это концентрация в городах.
Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже.
В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос.
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь. Все 8 лет было именно так. А тогда меня все засмеяли


Это отличная характеристика того, что будет происходить в украинском обществе. Будет происходить сегрегация и геттоизация. В рамках Киева в том числе. Богатые будут жить еще богаче, а бедные еще беднее. Средний класс будет отсутствовать. Он обеднеет, а частично эмигрирует. И мы будет идти ровно в противоположную от развитых стран сторону. Со всеми вытекающими социальными последствиями.

Так что смеяться будем все вместе.

я приехал в Киев и жил у безногой бабули в комнате без окон.
Иногда спал на вокзале.
То, что бедные беднеют это только их проблемы в их голове. Я много раз начиналось не то, что с ноля, с минуса. У меня все деньги на квартиру забрали.
Поэтому не нужно драмы.

В нашей стране только дурак не смог заработать. Вы попробуйте где-нить в Европе так же. Вам быстро по рукам надают и покажут место на заводе винтика на всю жизнь, выплачивая ипотеку
beee
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:56

  Феодал написав:
  sequence написав:
  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами

видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей

теория интересная, ну я не думаю что реализуема


У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.

Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:13

  zerocool написав:
  Феодал написав:
  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами


теория интересная, ну я не думаю что реализуема


У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.

Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.

мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
Феодал
 
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