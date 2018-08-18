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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лип, 2022 12:45
beee написав:
Тенденции будущего это концентрация в городах.
Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже.
В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос.
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь. Все 8 лет было именно так. А тогда меня все засмеяли
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
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Феодал
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Додано: Пон 11 лип, 2022 12:56
Феодал написав:
..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей
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sequence
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1
Додано: Пон 11 лип, 2022 12:57
adeges написав: sequence написав: beee написав:
..хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь
осталось определиться с критериями.
Сталинки - это хорошо или плохо?
Или "хорово"? )))
Это же очевидно. Минимальные критерий хорошего - это пятисоттысячник эрмакса, пусть в исполнении даже без ремонт.
раньше было правило 3Л, пусть и в хрущевке
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:03
sequence написав: Феодал написав:
.. а при плохом - тетрис будет стоить как сейчас гараж
Не гоните, если в стране останутся люди, им нужно будет где-то жить
Если при плохом сценарии еще останутся люди, то жилье они будут выбирать любое менее разрушенное, заселяться в него мысленного желая царства небесного бывшим владельцам и выживать в таких условиях.
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Евгений Н.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:04
sequence написав: Феодал написав:
..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей
теория интересная, ну я не думаю что реализуема
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Феодал
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:36
beee написав:
Тенденции будущего это концентрация в городах.
Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже.
В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос.
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь. Все 8 лет было именно так
. А тогда меня все засмеяли
Не было такого и не будет. Все оно пропорционально дорожало, так же будет пропорционально дешеветь. Только дорогое будет иметь более высокий понижающий коэффициент, поскольку спрос околонулевой
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Damien
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:39
beee написав:
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь
Неправда!
Кореляція цін "вторинки" і "первинки" в Києві - 90-95%.
Або дешевшає і те і те, або дорожчає і те і те.
Різниця лише в швидкості і глибинні падіння/підйому.
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Frant
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:47
adeges написав: beee написав:
Тенденции будущего это концентрация в городах.
Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже.
В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос.
Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь.
Все 8 лет было именно так. А тогда меня все засмеяли
Это отличная характеристика того, что будет происходить в украинском обществе. Будет происходить сегрегация и геттоизация. В рамках Киева в том числе. Богатые будут жить еще богаче, а бедные еще беднее. Средний класс будет отсутствовать. Он обеднеет, а частично эмигрирует. И мы будет идти ровно в противоположную от развитых стран сторону. Со всеми вытекающими социальными последствиями.
Так что смеяться будем все вместе.
я приехал в Киев и жил у безногой бабули в комнате без окон.
Иногда спал на вокзале.
То, что бедные беднеют это только их проблемы в их голове. Я много раз начиналось не то, что с ноля, с минуса. У меня все деньги на квартиру забрали.
Поэтому не нужно драмы.
В нашей стране только дурак не смог заработать. Вы попробуйте где-нить в Европе так же. Вам быстро по рукам надают и покажут место на заводе винтика на всю жизнь, выплачивая ипотеку
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beee
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:56
Феодал написав: sequence написав: Феодал написав:
..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей
теория интересная, ну я не думаю что реализуема
У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.
Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
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zerocool
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:13
zerocool написав: Феодал написав: Феодал написав:
..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
теория интересная, ну я не думаю что реализуема
У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.
Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
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Феодал
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