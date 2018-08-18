Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
Це не оптимізм, це реалізм, оптимізм - наприклад вважати, що Україна зможе стати однією з найважливіших країн ЄС або в економіці обжене Польщу років через 30-50. Це все теоретично можливо, але малоймовірно. А проблеми в Європі були завжди і зараз нічого особливого не відбувається. Євро, що подешевшало, навпаки, працює в плюс експорту та інвестицій/позик. Важливе зараз відбувається у перебудові енергетики і ми цілком можемо тут зайняти свою нішу.
Феодал Чем дешевле евро - тем больше в США гребут Мерсы и меньше Кадиллаки Больше Боша и меньше Моторолы Война валют бесконечна При курсе два евро за доллар что в Цюрихе и Льеже местные будут мусор вываливать из окон и проваливаться в сгнившие уличные туалеты как в ЫмпЭрии??? Скорее просто топливо только подорожает Ну и недвига Кстати почём квартиры в Колумбии, где девки красивые как у нас и взрывают прокуроров на улицах и в провинциальных мексиканских миллионниках, где война кланов наркокартелей - это выставка из отрубленных голов конкурентов под утро под виллой главы конкурирующего клана - норма??? Как и М16 в пикапе или джипе, снятый с предохранителя, на заднем сидении, и без чехла, а то и на переднем.
beee написав:Тенденции будущего это концентрация в городах. Бензин дорогой. Время на перемещение ещё дороже. В городе Киеве никогда не будет низких цен. остальные регионы большой вопрос. Я в 2014 году писал на одном из форумов: хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь. Все 8 лет было именно так. А тогда меня все засмеяли
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
В Латинской Америке сейчас(не при Сандинистах и Че Геваре) 1куе бешеные деньги или нет? Только не в деревне в Перу где кило бананов стоит прямо с пальмы 6-7копеек
beee написав:..хорошее будет дорожать. Плохое- дешеветь
осталось определиться с критериями. Сталинки - это хорошо или плохо? Или "хорово"? )))
В Харькове сегодня в «почти сталинку» прилетело Но там мало где «неприлетело», если в Мерефе даже расхуярили пару школ и тьму домов В Киеве в том районе, где я присматриваю «па500» сталинку, были прилёты? А в дом со звездой с его высотой за 100метров хоть один Смерч приземлился? А на Липках хоть один Калибр хоть одну коррупционную прелесть в раритете 30х годов с потолками 3.40 и окном в ванной помял??? То то же
барабашов написав:.. А на Липках хоть один Калибр хоть одну коррупционную прелесть в раритете 30х годов с потолками 3.40 и окном в ванной помял??? То то же
я так скажу - если на липки припрут условные Хаймарсы и плохо спрячут, то прилетит аж бегом. Другое дело, что не привезут. Потому что жители Липок смогут убедительно возражать против военной необходимости. А на мнение жителей условного ДВРЗ есть военная необходимость и ниипет
airmax78 написав:Друзья, я понимаю, что сейчас это не на часи, но на будущее. Если у вас нет вкуса, не ищите картинки в интернете. Это не поможет - будет только хуже. Тупо делайте все белое. Белые стены, потолки. Никаких сраных акцентных стен, никакого декора - все равно какое-то говно выберете. Серые полы, белые стены и потолок. Все остальное - из Икеи. И будет вам счастье и кровь из глаз не будет идти у тех, кто потом увидит объявление о продаже вашей квартиры на ОЛХ.
это работает, реально, висела у меня полгода квартира с крашенными стенами. Я решила ускориться, перекрасили все в белый (изначально в 2012-2013 я так и хотела - тогда скандинавом стиль был на пике у нас), продала за 2 месяца.
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
Genie написав:.. вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк ..
и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли. А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.
Genie написав:.. вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк ..
и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли. А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.
и мстя моя будет беспощадна))
я когда снимал, тоже их ненавидел. а снимал дооооолго. один раз приезжаю, а дед (кстати нашару хату получил) закрыл дверь вторым ключом и мы с женой всю ночь сидели у него под окнами, ключ просили пока он сладко спал.
с другой стороны, я вложил 60куе, тяжело пахал и тут заехали вонючки, изгадили чужой труд тысяч так на 8.
палка двух концов. но когда я читаю в объявлении в тексте - против животных или детей, хочется спросить: ты для скотины это пишешь, ты можешь чуchеLо слова мягче подбирать или деликатнее как-то