Додано: Пон 11 лип, 2022 14:33

Феодал

Чем дешевле евро - тем больше в США гребут Мерсы и меньше Кадиллаки

Больше Боша и меньше Моторолы

Война валют бесконечна

При курсе два евро за доллар что в Цюрихе и Льеже местные будут мусор вываливать из окон и проваливаться в сгнившие уличные туалеты как в ЫмпЭрии??? Скорее просто топливо только подорожает

Ну и недвига

Кстати почём квартиры в Колумбии, где девки красивые как у нас и взрывают прокуроров на улицах и в провинциальных мексиканских миллионниках, где война кланов наркокартелей - это выставка из отрубленных голов конкурентов под утро под виллой главы конкурирующего клана - норма??? Как и М16 в пикапе или джипе, снятый с предохранителя, на заднем сидении, и без чехла, а то и на переднем.