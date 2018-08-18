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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10080100811008210083>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:08

  vladimir07 написав:
  beee написав:так а что не так? человек сделал ремонты, готовил к сдаче квартиры.

Делал ремонты на последние деньги и все было расчитано, что к концу февраля ни копья не останется в кармане и надо будет ждать первых поступлений от аренды ?
Охотно верим, конечно.

  beee написав:у вас сколько классов образования? 9?

Подобную ерунду додумается тулить разве что человек с высшим, но без низшего.

Касові розриви.
Допустим в Польщі є заначка, і що з того, коли сидиш в оточеному Києві?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 лип, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:09

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Slon_Nosov написав:считаете что цена панельки в киеве адекватна паре млн грн?
панельки с хрущами вообще под снос, они только для тараканов пригодны и от ракеты складываются как карточный домик. Я говорю про пригодное к жизни жильё. Которого не так и много даже в Киеве. С чего ему дешеветь, когда война закончится и люди массово начнут решать жилищные вопросы.

Це ще через 10 років?
З 2014 нагадаю пройшло 8.

Не підкажете, чому Буча/Ірпінь - парковки повні, а людей майже нема. Вікна місцями так і стоять пошкоджені.

Бензин дорогий для простаків.
Їздять маршрутками чи електричкою.
Жінки з дітьми сидять в Польщі чи Німеччині.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:12

  Frant написав:
  flyman написав:Не підкажете, чому Буча/Ірпінь - парковки повні, а людей майже нема. Вікна місцями так і стоять пошкоджені.

Бензин дорогий для простаків.
Їздять маршрутками чи електричкою.
Жінки з дітьми сидять в Польщі чи Німеччині.

ШРТ зараз ходить відносно часто, по довоєнним цінам, і мало пасажирів, і вагони не як в 90х.


Міська електричка - друге дихання, але без КМДА

УЗ ріспєкт.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:18

  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.

Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:30

  sequence написав:
  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами

видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей

діти виростуть і будуть працювати на ФРН, не всі ж еліти держав живуть горизонтом в один день
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:44

  flyman написав:
  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.

Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...

Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну хорошо. По скрытому плинтусу тему закрыли.
Пора по скрытой сантехнике бы поболтать
Особенно мне понравились пристенные трапы Geberit.
Но, цитируя классика, их применять в системах ГКЛ
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:50

  flyman написав:
  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.

Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...

это вы перечислили коллега банки на очереди по введению временной администрации....сич самый первый там
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:51

  sequence написав:
  Genie написав:..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..

и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.


100%,

я так понимаю пришли в итоге к тому, что после каждого арендатора перекрашиваются стены и покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:25

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.

Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...

Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули :mrgreen:

Та годі іншого було чекати, коли що не вписується в парадигму:
якщо банк, то помойка,
якщо забудовник то нахалбуд.
flyman
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