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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лип, 2022 18:08
vladimir07 написав: beee написав:
так а что не так? человек сделал ремонты, готовил к сдаче квартиры.
Делал ремонты на последние деньги и все было расчитано, что к концу февраля ни копья не останется в кармане и надо будет ждать первых поступлений от аренды ?
Охотно верим, конечно.
beee написав:
у вас сколько классов образования? 9?
Подобную ерунду додумается тулить разве что человек с высшим, но без низшего.
Касові розриви.
Допустим в Польщі є заначка, і що з того, коли сидиш в оточеному Києві?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 11 лип, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:09
flyman написав: vitaliian написав: Slon_Nosov написав:
считаете что цена панельки в киеве адекватна паре млн грн?
панельки с хрущами вообще под снос, они только для тараканов пригодны и от ракеты складываются как карточный домик. Я говорю про пригодное к жизни жильё. Которого не так и много даже в Киеве. С чего ему дешеветь, когда война закончится и люди массово начнут решать жилищные вопросы.
Це ще через 10 років?
З 2014 нагадаю пройшло 8.
Не підкажете, чому Буча/Ірпінь - парковки повні, а людей майже нема. Вікна місцями так і стоять пошкоджені.
Бензин дорогий для простаків.
Їздять маршрутками чи електричкою.
Жінки з дітьми сидять в Польщі чи Німеччині.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:12
Frant написав: flyman написав:
Не підкажете, чому Буча/Ірпінь - парковки повні, а людей майже нема. Вікна місцями так і стоять пошкоджені.
Бензин дорогий для простаків.
Їздять маршрутками чи електричкою.
Жінки з дітьми сидять в Польщі чи Німеччині.
ШРТ зараз ходить відносно часто, по довоєнним цінам, і мало пасажирів, і вагони не як в 90х.
Міська електричка - друге дихання, але без КМДА
УЗ ріспєкт.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:18
Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:30
sequence написав: Феодал написав:
..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей
діти виростуть і будуть працювати на ФРН, не всі ж еліти держав живуть горизонтом в один день
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:44
flyman написав: Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:44
Ну хорошо. По скрытому плинтусу тему закрыли.
Пора по скрытой сантехнике бы поболтать
Особенно мне понравились пристенные трапы Geberit.
Но, цитируя классика, их применять в системах ГКЛ
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:50
flyman написав: Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
это вы перечислили коллега банки на очереди по введению временной администрации....сич самый первый там
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:51
sequence написав: Genie написав:
..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..
и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.
100%,
я так понимаю пришли в итоге к тому, что после каждого арендатора перекрашиваются стены и покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:25
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули
Та годі іншого було чекати, коли що не вписується в парадигму:
якщо банк, то помойка,
якщо забудовник то нахалбуд.
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