|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:28
konstantin kirovograd написав: flyman написав: Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
это вы перечислили коллега банки на очереди по введению временной администрации....сич самый первый там
це ком.банки, які набралися рефінансу під ОВДП, і жили на 2%, а потім риба плюх хвостом, і приходиться перекредитуватися задешево у населення замість дорогого рефінансу і дешевих урядових облігацій.
Це ж не держбанки, в яких можна лити як в бездонну бочку, в тих гривні, як бруду.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29124
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2508 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:57
Genie написав:
покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
кожні кілька місяців нова кухня, ага
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лип, 2022 23:03
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули
Та годі іншого було чекати, коли що не вписується в парадигму:
якщо банк, то помойка,
якщо забудовник то нахалбуд.
Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31767
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7543 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 11 лип, 2022 23:32
Genie написав: sequence написав: Genie написав:
..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..
и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.
100%
я так понимаю пришли в итоге к тому, что после каждого арендатора перекрашиваются стены и покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
За счёт арендатора(как в нормальных странах) и залог не за месяц, а за полгода, и договор как будто в Синагоге на свадьбу с дочкой православного попа шекели одалживаешь(с отдачей прИданым)???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2368
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22670
|8655138
|
|
|1050
|3824255
|
Нед 10 лип, 2022 11:07
Frant
|
|16
|34957
|
|