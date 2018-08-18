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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008110082100831008410085>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:28

  konstantin kirovograd написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.

Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...

это вы перечислили коллега банки на очереди по введению временной администрации....сич самый первый там

це ком.банки, які набралися рефінансу під ОВДП, і жили на 2%, а потім риба плюх хвостом, і приходиться перекредитуватися задешево у населення замість дорогого рефінансу і дешевих урядових облігацій.
Це ж не держбанки, в яких можна лити як в бездонну бочку, в тих гривні, як бруду.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:57

  Genie написав:покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)

кожні кілька місяців нова кухня, ага
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...

Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули :mrgreen:

Та годі іншого було чекати, коли що не вписується в парадигму:
якщо банк, то помойка,
якщо забудовник то нахалбуд.
Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:32

  Genie написав:
  sequence написав:
  Genie написав:..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..

и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.


100%

я так понимаю пришли в итоге к тому, что после каждого арендатора перекрашиваются стены и покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)

За счёт арендатора(как в нормальных странах) и залог не за месяц, а за полгода, и договор как будто в Синагоге на свадьбу с дочкой православного попа шекели одалживаешь(с отдачей прИданым)???
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 06:46

  Faceless написав:Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової

мова йшла не про облікову, а навіть до 15%., але аби поговорити
  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 07:22

  konstantin kirovograd написав:сич самый первый там
первые под фонд - альфа и форвард, там ставки мизерные, куратор не даёт задрать их даже до 20% чтобы потом фонд расплачивался за чью-то щедрость. Прошли времена когда михайловский давал 26% будучи по пояс в болоте и никто не возражал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 лип, 2022 07:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 07:23

  zerocool написав:
  Genie написав:покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)

кожні кілька місяців нова кухня, ага

Народ прикалується, пише тут всяке.
Типа про київських парковщиків і електриків, які до війни стабільно заробляли 2000 дол/міс.
Або про киян які на електросамокатах приїжджали в ірпіньські парки, щоб глянути на диво-фонтани(((

"Хочеш - вір, хочеш не вір, але не кажи:"Брешеш!". Ст.Руданський
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 07:37

  sequence написав:
  Genie написав:..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..

и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.

Программа по утилизации излишков арендного жилого фонда в действии.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової

мова йшла не про облікову, а навіть до 15%., але аби поговорити
  Faceless написав:Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Про навіть до 15% я можу вибачитись, неправий, спирався на статтю десь тут нещодавно де була ця оцінка
А тема загалом пішла з дискусії в червні, що ставки злелять до небес. Як бачимо, суттєво підняли ставки тільки гусарські банчики, загалом ріст ставок по системі дуже незначний
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
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