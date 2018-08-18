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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:28
konstantin kirovograd написав: flyman написав: Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
это вы перечислили коллега банки на очереди по введению временной администрации....сич самый первый там
це ком.банки, які набралися рефінансу під ОВДП, і жили на 2%, а потім риба плюх хвостом, і приходиться перекредитуватися задешево у населення замість дорогого рефінансу і дешевих урядових облігацій.
Це ж не держбанки, в яких можна лити як в бездонну бочку, в тих гривні, як бруду.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:57
Genie написав:
покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
кожні кілька місяців нова кухня, ага
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Додано: Пон 11 лип, 2022 23:03
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
Рада 20%, РВС 20%, Січ 18%...
Прекрасно, кілька помийок - і ті до рівня облікової не дотягнули
Та годі іншого було чекати, коли що не вписується в парадигму:
якщо банк, то помойка,
якщо забудовник то нахалбуд.
Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової
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Додано: Пон 11 лип, 2022 23:32
Genie написав: sequence написав: Genie написав:
..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..
и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.
100%
я так понимаю пришли в итоге к тому, что после каждого арендатора перекрашиваются стены и покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
За счёт арендатора(как в нормальных странах) и залог не за месяц, а за полгода, и договор как будто в Синагоге на свадьбу с дочкой православного попа шекели одалживаешь(с отдачей прИданым)???
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Додано: Вів 12 лип, 2022 06:46
Faceless написав:
Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової
мова йшла не про облікову, а навіть до 15%.
, але аби поговорити
Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 07:22
konstantin kirovograd написав:
сич самый первый там
первые под фонд - альфа и форвард, там ставки мизерные, куратор не даёт задрать их даже до 20% чтобы потом фонд расплачивался за чью-то щедрость. Прошли времена когда михайловский давал 26% будучи по пояс в болоте и никто не возражал.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 12 лип, 2022 07:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 07:23
zerocool написав: Genie написав:
покупается новый стол Юск и кухня в Леруа (Эпицентре)
кожні кілька місяців нова кухня, ага
Народ прикалується, пише тут всяке.
Типа про київських парковщиків і електриків, які до війни стабільно заробляли 2000 дол/міс.
Або про киян які на електросамокатах приїжджали в ірпіньські парки, щоб глянути на диво-фонтани(((
"Хочеш - вір, хочеш не вір, але не кажи:"Брешеш!". Ст.Руданський
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Додано: Вів 12 лип, 2022 07:37
sequence написав: Genie написав:
..
вот еще, люди решили не заморачиваться, и плитка в стиле для 70е в ссср снова в моде, жк Нью Йорк
..
и обратите внимание, какие сразу все стали Дог-фрэндли, Чайлд-фрэндли и whore - фрэндли! Как баблишко поджало, сразу райдеры стали лояльнее некуда. Это еще не финал! Думаю, еще годик и станут цыган-фрэндли.
А то помню флэтлорды тут рассказывали мне, какая должна быть доплата, если семья имела несчастье завести ребенка - этих я помню поименно.
Программа по утилизации излишков арендного жилого фонда в действии.
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1
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:04
flyman написав: Faceless написав:
Ну, по-перше, це об'єктивно сміттєві банки
По-друге, це в принципі не важливо, які банки, бо все одно не дійшли навіть до рівня облікової
мова йшла не про облікову, а навіть до 15%.
, але аби поговорити
Faceless написав:
Ну що, більше місяця вже маємо високу облікову ставку, а ставки по депо не те що не наблизились до 25%, максимальні навіть знизилися і тепер менше 15%.
Про навіть до 15% я можу вибачитись, неправий, спирався на статтю десь тут нещодавно де була ця оцінка
А тема загалом пішла з дискусії в червні, що ставки злелять до небес. Як бачимо, суттєво підняли ставки тільки гусарські банчики, загалом ріст ставок по системі дуже незначний
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Додано: Вів 12 лип, 2022 09:27
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
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