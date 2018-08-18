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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:33

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле
к земле это к похоронам что-ли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:28

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?



Вероятно половина людей на зиму покинет Киев, будут в селах\загранице, поэтому нагрузка на общедомовую проводку сбалансируется.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 12 лип, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:30

  Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.

Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:34

  fox767676 написав:
  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?



Вероятно половина людей покинет Киев, будут в селах\загранице, поэтому нагрузка на общедомовую проводку сбалансируется.

скорее всего так и будет, сразу продаваны цены на свой бетон в Киеве +30% :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:40

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?

я купил электроодеяло
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:51

  beee написав:..
палка двух концов. но когда я читаю в объявлении в тексте - против животных или детей, хочется спросить: ты для скотины это пишешь, ты можешь чуchеLо слова мягче подбирать или деликатнее как-то :mrgreen: :mrgreen:

представляю себе, если бы поляки, немцы или чехи, что приняли миллионы наших беженцев и бесплатно предоставили жилье начали рассказывать о доплате за детей, да и животных (хотя тут я как раз принимаю позицию флэтлордов).
Более того, уверен, что такая позиция флэтлордов частично повлияла на демографию, в том числе меньше родилось защитников Родины. Уверен, что на это всем насрать и сейчас, только бабосы.
ЗЫ Не совсем понял, как замена кухни связана с появлением ребенка
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?

я купил электроодеяло
Пользуюсь много лет на даче в межсезонье. Стелю под простынь. Супер вещь! Лучше чем обогреватель. Заберу на зиму домой.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:05

  _hunter написав:
  Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.

Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...

Як мінімум, щоб воду в чайник можна було наливати, а не колоти й насипати - незручно. Ну і є надія, що вода в водопроводі буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:14

  sequence написав: я купил электроодеяло


Кстати я тоже думал именно о таком решении - воздух в комнате можно кондиционером нагреть, но вот ложиться в холодную постель и час ее прогревать своим теплом уж очень некомфортно.
Какие критерии выбора были?
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