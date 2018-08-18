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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:33
striped написав:
Господа, а кто как готується к земле
к земле это к похоронам что-ли?
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Додано: Вів 12 лип, 2022 09:46
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:28
striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
Вероятно половина людей на зиму покинет Киев, будут в селах\загранице, поэтому нагрузка на общедомовую проводку сбалансируется.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 12 лип, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:30
Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0
.
Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:34
fox767676 написав: striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
Вероятно половина людей покинет Киев, будут в селах\загранице, поэтому нагрузка на общедомовую проводку сбалансируется.
скорее всего так и будет, сразу продаваны цены на свой бетон в Киеве +30%
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:40
striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
я купил электроодеяло
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:51
beee написав:
..
палка двух концов. но когда я читаю в объявлении в тексте - против животных или детей, хочется спросить: ты для скотины это пишешь, ты можешь чуchеLо слова мягче подбирать или деликатнее как-то
представляю себе, если бы поляки, немцы или чехи, что приняли миллионы наших беженцев и бесплатно предоставили жилье начали рассказывать о доплате за детей, да и животных (хотя тут я как раз принимаю позицию флэтлордов).
Более того, уверен, что такая позиция флэтлордов частично повлияла на демографию, в том числе меньше родилось защитников Родины. Уверен, что на это всем насрать и сейчас, только бабосы.
ЗЫ Не совсем понял, как замена кухни связана с появлением ребенка
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:59
sequence написав: striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
я купил электроодеяло
Пользуюсь много лет на даче в межсезонье. Стелю под простынь. Супер вещь! Лучше чем обогреватель. Заберу на зиму домой.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:05
_hunter написав: Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0
.
Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...
Як мінімум, щоб воду в чайник можна було наливати, а не колоти й насипати - незручно. Ну і є надія, що вода в водопроводі буде
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:14
sequence написав:
я купил электроодеяло
Кстати я тоже думал именно о таком решении - воздух в комнате можно кондиционером нагреть, но вот ложиться в холодную постель и час ее прогревать своим теплом уж очень некомфортно.
Какие критерии выбора были?
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