Додано: Вів 12 лип, 2022 15:45

beee



скажите а с Ярослав град есть выход с паркинга в Новус?

И этот Новус работал в марте- апреле не закрывался?

продают ли кто сейчас там только паркоместо?

какая может быть примерно цена?

Вы говорили что одна мадам там в феврале... марте перезиживала, а какая там температура зимой?

как понял там есть (на паркинге) санузел. это так?

какие коммунальные платежи за паркинг?

можно ли на паркинге поставить караван и там жить?

можно ли в таком караване открыть кафе? будет ли спрос среди местных?

можно ли там устроить торговлю овощами и фруктами?

есть ли на парко местах электросчетчики?