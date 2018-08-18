|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:45
beee
скажите а с Ярослав град есть выход с паркинга в Новус?
И этот Новус работал в марте- апреле не закрывался?
продают ли кто сейчас там только паркоместо?
какая может быть примерно цена?
Вы говорили что одна мадам там в феврале... марте перезиживала, а какая там температура зимой?
как понял там есть (на паркинге) санузел. это так?
какие коммунальные платежи за паркинг?
можно ли на паркинге поставить караван и там жить?
можно ли в таком караване открыть кафе? будет ли спрос среди местных?
можно ли там устроить торговлю овощами и фруктами?
есть ли на парко местах электросчетчики?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:50
количество объяв на о-х по квартирам в Киеве
дата продажа аренда всего
12-июл-2022 18363 27053 45416
11-июл-2022 18097 26922 45019
9-июл-2022 17533 27294 44827
8-июл-2022 16435 27651 44086
8-июл-2022 15713 27540 43253
6-июл-2022 14937 27674 42611
6-июл-2022 14625 27648 42273
4-июл-2022 13863 27454 41317
4-июл-2022 13443 27232 40675
3-июл-2022 13615 27680 41295
количество объяв на продажу квартир за 10 дней возросло на 4748, количество на аренду уменьшилось на 627
Кто знает какое примерно количество объяв было прошлым летом?
Востаннє редагувалось uaprofi
в Вів 12 лип, 2022 15:55, всього редагувалось 1 раз.
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:52
Puente написав:
Насправді дуже просто все - у них вже 4 покоління виросло в стабільному житті , коли з кожним роком стає все краще - причому у всіх сферах життя . Стабільно і прогнозовано .
У нас все зовсім не так - у нас кожне покоління потрапляє в періоди кардинальних змін життя . От і все ...
Очень точно подмечено.
Избалованы стабильностью, которую их предки для них завоевали кровью.
Некоторые соотечественники жалуются, что, например, немцы настоящие олигофрены (без сарказма и оскорблений), т.е. умственно отсталые, при этом качество продукции достигается неимоверным послушанием и дисциплиной. А про первой необходимости вещь для покупки в Германии- принтер. Всё тупо, медленно, бумажками
-
beee
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:00
uaprofi написав:beee
скажите а с Ярослав град есть выход с паркинга в Новус?
И этот Новус работал в марте- апреле не закрывался?
продают ли кто сейчас там только паркоместо?
какая может быть примерно цена?
Вы говорили что одна мадам там в феврале... марте перезиживала, а какая там температура зимой?
как понял там есть (на паркинге) санузел. это так?
какие коммунальные платежи за паркинг?
можно ли на паркинге поставить караван и там жить?
можно ли в таком караване открыть кафе? будет ли спрос среди местных?
можно ли там устроить торговлю овощами и фруктами?
есть ли на парко местах электросчетчики?
1. Неа.
2. Работал вроде. Меня не было
3. Чёрт знает. В ЛОХе нужно смотреть. Так не писал вроде никто. Было 50куе
Паркинг высокий. Метров 5. В нижней точке - в воротах высота около 3 метров.
Жить не дадут. Туалет не встречал. Тем более слишком низко. Вряд ли он есть. Хотя новус как-то сливается и на той де отметке стоит.
Кафе там не пойдёт никак. Это точно.
Идея норм, но нужен ЖК с намного большим количеством квартир. Намного
-
beee
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:08
beee написав:
Жить не дадут.
а чем аргументировать будут?
и кто не даст жильцы или управляющая компания?
как понял в марте апреле люди там жили...
какая сейчас коммуналка за паркинг гривен 500 или больше?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:09
beee написав: uaprofi написав:beee
скажите а с Ярослав град есть выход с паркинга в Новус?
И этот Новус работал в марте- апреле не закрывался?
продают ли кто сейчас там только паркоместо?
какая может быть примерно цена?
Вы говорили что одна мадам там в феврале... марте перезиживала, а какая там температура зимой?
как понял там есть (на паркинге) санузел. это так?
какие коммунальные платежи за паркинг?
можно ли на паркинге поставить караван и там жить?
можно ли в таком караване открыть кафе? будет ли спрос среди местных?
можно ли там устроить торговлю овощами и фруктами?
есть ли на парко местах электросчетчики?
1. Неа.
2. Работал вроде. Меня не было
3. Чёрт знает. В ЛОХе нужно смотреть. Так не писал вроде никто. Было 50куе
Паркинг высокий. Метров 5. В нижней точке - в воротах высота около 3 метров.
Жить не дадут. Туалет не встречал. Тем более слишком низко. Вряд ли он есть. Хотя новус как-то сливается и на той де отметке стоит.
Кафе там не пойдёт никак. Это точно.
Идея норм, но нужен ЖК с намного большим количеством квартир. Намного
На самом деле есть, но они, правда, через него никого не пускают. Там же разгрузка машин, которые им все привозят - происходит уже под землей по пути на первый уровень паркинга. Т.е. все-таки чтобы попасть в Новус надо подняться и выйти на улицу. Но в экстренном случае, я думаю, что можно и через служебный вход просочиться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40765
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:17
airmax78 написав:
На самом деле есть, но они, правда, через него никого не пускают. Там же разгрузка машин, которые им все привозят - происходит уже под землей по пути на первый уровень паркинга. Т.е. все-таки чтобы попасть в Новус надо подняться и выйти на улицу. Но в экстренном случае, я думаю, что можно и через служебный вход просочиться.
жильцам возможно нужно в управляющую компанию написать чтобы вход открыли и поставили какую пропускную систему чтобы люди с улицы не попадали случайно в ЖК.
А может кто знает какой ЖК где есть паркинг и продуктовый магазин (на уровне паркинга) и чтобы не выходить на улицу чтобы попасть в продуктовый магазин?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:21
beee написав: kyk написав: beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Хто як. Одні економлять на посудомийках 10 євро/рік, а інші тримають бассейн з підігрівом цілий рік.
У нас тоже тримають грітими басейни бо енергію нікуди дівать, а басейн як акумулятор. Суть не в этом.
Небедные есть везде.
Но кто-то видел в Швейцарии хоть один большой внедорожник? Вообще в Европе вы много видели внедорожников огромных как у нас?
Очень редко но видел.
Но это не от экономии, как то со светофора в ряд четыре машины наблюдал, порш какой то седан, за ним ягуар какой-то новый красивый, потом тесла S, и замыкало что то попроще но тоже не дешевле
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.
В общем с дороговатостью машин там все ок
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:24
Voistov написав:
..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.
также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6660
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1973 раз.
- Подякували: 1809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:31
uaprofi написав: beee написав:
Жить не дадут.
а чем аргументировать будут?
и кто не даст жильцы или управляющая компания?
как понял в марте апреле люди там жили...
какая сейчас коммуналка за паркинг гривен 500 или больше?
Меня туда не всегда пускают. Уже три пропуска поменял. Сложные они там все.
Но договориться можно по нормальному. Вы не стесняйтесь, а если действительно нужно, то наберите в УК и расспросите всё
+380968390344
У меня личного паркинга нет. Нищеброд я, как мы помним))
-
beee
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22670
|8692800
|
|
|1050
|3877689
|
Нед 10 лип, 2022 11:07
Frant
|
|16
|34957
|
|