|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:35
sequence написав: Voistov написав:
..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.
также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать
А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию
-
beee
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:43
beee написав: sequence написав: Voistov написав:
..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.
также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать
А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию
Вы только не говорите швейцарцам и прочим жителям ЕС, как они плохо живут без ракет над головами
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:46
а может кто знает ЖК в которых есть подземные паркинги и в которых уже живут люди в домах на колёсах?
может кто видел уже такое?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:47
beee написав: sequence написав: Voistov написав:
..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.
также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать
А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию
Это все субъективно.
Четыре года назад был Цуге. Был настрой что они там все экономные, лучше большой дом и круглый счет в банке.
Но учитывая неожиданно малое количество Авто на дорогах. Дорогих машин я наблюдал там ого-го. И по количеству и по цене.
Каждый сам может оценить, поискать вебкамеры для потратить немного времени. А Мерседесов там всяких модных я насмотрелся таких, что в Киеве никогда и не видел наверное.
Но ни одного шестисотого там не видел, все какие то или небольшие или какие то купе спортивные
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:52
beee написав: kyk написав: beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Хто як. Одні економлять на посудомийках 10 євро/рік, а інші тримають бассейн з підігрівом цілий рік.
У нас тоже тримають грітими басейни бо енергію нікуди дівать, а басейн як акумулятор. Суть не в этом.
Небедные есть везде.
Но кто-то видел в Швейцарии хоть один большой внедорожник? Вообще в Европе вы много видели внедорожников огромных как у нас?
Так у них полиция и егеря на кубиках ездят, правда скорее всего на дизельных трёхлитровых
И такси при приличных отелях всегда новый S-klasse, семёрка или А8. Для тех клиентов которым пох на размер посудомойки и счёта за шампунь с икрой в нУмера
Они же у себя там полно машин и легковых с двигателями от вертолёта делают, на Рапторе к примеру уже лет 6 пихло 3,5битурбо как на какой то несчастной полноприводной М3 или А4-R-Line
Неужели все там на старых Корсах и Лупо ездят абы расход в 5л в городе уложить???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2370
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:58
beee написав: sequence написав: Voistov написав:
..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.
также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать
А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию
Вы только не говорите швейцарцам и прочим жителям ЕС, как они плохо живут без ракет над головами
Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.
Наверное, да, субъективно.
Но..
Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.
После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её
-
beee
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:03
beee написав:
Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.
Наверное, да, субъективно.
Но..
Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.
После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её
Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу.
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:10
beee написав:
Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.
После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её
Закрывает, а как дальше ?
Смена бизнеса ? За счёт чего планирует дальше кушать ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6926
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22670
|8692856
|
|
|1050
|3877743
|
Нед 10 лип, 2022 11:07
Frant
|
|16
|34957
|
|