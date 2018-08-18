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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10085100861008710088

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:35

  sequence написав:
  Voistov написав:..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.

также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать

А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:43

  beee написав:
  sequence написав:
  Voistov написав:..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.

также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать

А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию

Вы только не говорите швейцарцам и прочим жителям ЕС, как они плохо живут без ракет над головами :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:46

а может кто знает ЖК в которых есть подземные паркинги и в которых уже живут люди в домах на колёсах?
может кто видел уже такое?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:47

  beee написав:
  sequence написав:
  Voistov написав:..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.

также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать

А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию


Это все субъективно.
Четыре года назад был Цуге. Был настрой что они там все экономные, лучше большой дом и круглый счет в банке.
Но учитывая неожиданно малое количество Авто на дорогах. Дорогих машин я наблюдал там ого-го. И по количеству и по цене.

Каждый сам может оценить, поискать вебкамеры для потратить немного времени. А Мерседесов там всяких модных я насмотрелся таких, что в Киеве никогда и не видел наверное.
Но ни одного шестисотого там не видел, все какие то или небольшие или какие то купе спортивные
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:52

  beee написав:
  kyk написав:
  beee написав:У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.

Хто як. Одні економлять на посудомийках 10 євро/рік, а інші тримають бассейн з підігрівом цілий рік.

У нас тоже тримають грітими басейни бо енергію нікуди дівать, а басейн як акумулятор. Суть не в этом.
Небедные есть везде.
Но кто-то видел в Швейцарии хоть один большой внедорожник? Вообще в Европе вы много видели внедорожников огромных как у нас?

Так у них полиция и егеря на кубиках ездят, правда скорее всего на дизельных трёхлитровых
И такси при приличных отелях всегда новый S-klasse, семёрка или А8. Для тех клиентов которым пох на размер посудомойки и счёта за шампунь с икрой в нУмера
Они же у себя там полно машин и легковых с двигателями от вертолёта делают, на Рапторе к примеру уже лет 6 пихло 3,5битурбо как на какой то несчастной полноприводной М3 или А4-R-Line
Неужели все там на старых Корсах и Лупо ездят абы расход в 5л в городе уложить???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:58

  beee написав:
  sequence написав:
  Voistov написав:..
Там просто улочки маленькие и проблема с парковкой. Потому и сараев на колёсах нету.

также горные дороги узкие и нужен нормальный скилл на таком сарае вышивать

А я вот специально выискивал из любопытства, сравнивая с Киевом. Да еденично авто и ламбы есть и феррари. Но в общей массе - небо и земля.
Запомнились чиновники в Милане и Берне на 20 летних стареньких авто на работу приехали, один в парламент, второй в мерию

Вы только не говорите швейцарцам и прочим жителям ЕС, как они плохо живут без ракет над головами :lol:

Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.
Наверное, да, субъективно.
Но..
Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.
После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:03

  beee написав:Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.
Наверное, да, субъективно.
Но..
Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.
После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её

Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:10

  beee написав:Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.
После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её

Закрывает, а как дальше ?
Смена бизнеса ? За счёт чего планирует дальше кушать ?
pesikot
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