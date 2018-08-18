Додано: Вів 12 лип, 2022 20:34

Slon_Nosov

Так вы ж писали что у вас есть то ли у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?

Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?

По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и в состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.

А отец-основатель ветки, тоже ноет про цену метра - а металл физический тарит потихоньку

Явно не начиная утро с тарелки перловки без масла