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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10085100861008710088

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:39

  airmax78 написав:
  uaprofi написав:а может кто знает ЖК в которых есть подземные паркинги и в которых уже живут люди в домах на колёсах?
может кто видел уже такое?

Новолипки.

В ЖК Славутич в 4 доме несколько помещений сдаются возле Good beer. а поесть негде. Ближайшее - Shotam в Заречном и оно дорогое. Людей много. Посмотрите может
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:34

Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то ли у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и в состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
А отец-основатель ветки, тоже ноет про цену метра - а металл физический тарит потихоньку
Явно не начиная утро с тарелки перловки без масла
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:51

  барабашов написав:Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то л у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.


да, родители живут на липках, у меня на моменте того общения была маленькая квартира. сейчас ребенку оставил и живу отдельно в +- нормальном доме, вопрос с недвигой для себя закрыт.
про нули и доходы гуляющих пенсионеров... наши пенсионеры в массе не сидят вечерами в ресторанах и для большинства посудомойка космический корабль. наша пенсия в 100 евро и размер ежедневных проблем уходят далеко за размеры потребления воды посудомойкой или электричества холодильника которому 20+ лет.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 22:18

  beee написав:
  kyk написав:
  beee написав:У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.

Хто як. Одні економлять на посудомийках 10 євро/рік, а інші тримають бассейн з підігрівом цілий рік.

У нас тоже тримають грітими басейни бо енергію нікуди дівать, а басейн як акумулятор. Суть не в этом.
Небедные есть везде.
Но кто-то видел в Швейцарии хоть один большой внедорожник? Вообще в Европе вы много видели внедорожников огромных как у нас?


Скажите а зачем в Европе простому смертоному внедорожник ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 01:11

  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:Не в кожному паркінгу є санвузол, наскільки я знаю, і паркінг може бути дорожче за цоколь. Ну і додається вимога наявності авто.


вот и пришли к тому, что хорошо если в доме есть подземный паркинг с санузлом и возможностью спать в авто с прямым полом. паркинг=убежище, в условиях войны неоспоримый плюс при покупке квартиры, да и к автомобилям где можно сделать ровный пол для отдыха у меня слабость.

зы имхо, наличие полуподвальных квартир исключает подземный паркинг=убежища, что снижает покупательский интерес на сейчас.

Если это еще и Тесла и в паркинге есть зарядка - то в автомобиле в таком паркинге можно просто жить с комфортом. Что летом, что зимой.

подтверждаю. Что я и делал с женой, пересиживая бомбежки. Выставил нужную температуру, включил музыку, интернет и сидишь смотришь на завидующих соседей в одеялах по соседству. :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 04:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 04:27

  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?


Я уж думал, что мне одному это режет глаза.
Все втянулись в состояние войны не только на форуме, но и в обыденной жизни.
Наверное это один из тех моментов, который я не могу понять находясь вне страны.
Как-то брату высказывал, что это очень печально, что он стал разбираться с какой стороны летят ракеты и в какой комнате соответственно безопаснее спать.
ava121
 
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