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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лип, 2022 19:39
airmax78 написав: uaprofi написав:
а может кто знает ЖК в которых есть подземные паркинги и в которых уже живут люди в домах на колёсах?
может кто видел уже такое?
Новолипки.
В ЖК Славутич в 4 доме несколько помещений сдаются возле Good beer. а поесть негде. Ближайшее - Shotam в Заречном и оно дорогое. Людей много. Посмотрите может
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beee
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Додано: Вів 12 лип, 2022 20:34
Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то ли у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и в состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
А отец-основатель ветки, тоже ноет про цену метра - а металл физический тарит потихоньку
Явно не начиная утро с тарелки перловки без масла
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барабашов
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Додано: Вів 12 лип, 2022 20:51
барабашов написав:Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то л у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
да, родители живут на липках, у меня на моменте того общения была маленькая квартира. сейчас ребенку оставил и живу отдельно в +- нормальном доме, вопрос с недвигой для себя закрыт.
про нули и доходы гуляющих пенсионеров... наши пенсионеры в массе не сидят вечерами в ресторанах и для большинства посудомойка космический корабль. наша пенсия в 100 евро и размер ежедневных проблем уходят далеко за размеры потребления воды посудомойкой или электричества холодильника которому 20+ лет.
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 12 лип, 2022 22:18
beee написав: kyk написав: beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Хто як. Одні економлять на посудомийках 10 євро/рік, а інші тримають бассейн з підігрівом цілий рік.
У нас тоже тримають грітими басейни бо енергію нікуди дівать, а басейн як акумулятор. Суть не в этом.
Небедные есть везде.
Но кто-то видел в Швейцарии хоть один большой внедорожник? Вообще в Европе вы много видели внедорожников огромных как у нас?
Скажите а зачем в Европе простому смертоному внедорожник ?
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Хомякоид
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Додано: Сер 13 лип, 2022 01:11
airmax78 написав: Slon_Nosov написав:
Faceless написав:
Не в кожному паркінгу є санвузол, наскільки я знаю, і паркінг може бути дорожче за цоколь. Ну і додається вимога наявності авто.
вот и пришли к тому, что хорошо если в доме есть подземный паркинг с санузлом и возможностью спать в авто с прямым полом. паркинг=убежище, в условиях войны неоспоримый плюс при покупке квартиры, да и к автомобилям где можно сделать ровный пол для отдыха у меня слабость.
зы имхо, наличие полуподвальных квартир исключает подземный паркинг=убежища, что снижает покупательский интерес на сейчас.
Если это еще и Тесла и в паркинге есть зарядка - то в автомобиле в таком паркинге можно просто жить с комфортом. Что летом, что зимой.
подтверждаю. Что я и делал с женой, пересиживая бомбежки. Выставил нужную температуру, включил музыку, интернет и сидишь смотришь на завидующих соседей в одеялах по соседству.
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GADFLY
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Додано: Сер 13 лип, 2022 04:17
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
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rjkz
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Додано: Сер 13 лип, 2022 04:27
rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
Я уж думал, что мне одному это режет глаза.
Все втянулись в состояние войны не только на форуме, но и в обыденной жизни.
Наверное это один из тех моментов, который я не могу понять находясь вне страны.
Как-то брату высказывал, что это очень печально, что он стал разбираться с какой стороны летят ракеты и в какой комнате соответственно безопаснее спать.
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ava121
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Додано: Сер 13 лип, 2022 06:02
Хомякоид написав: beee написав: kyk написав:
Хто як. Одні економлять на посудомийках 10 євро/рік, а інші тримають бассейн з підігрівом цілий рік.
У нас тоже тримають грітими басейни бо енергію нікуди дівать, а басейн як акумулятор. Суть не в этом.
Небедные есть везде.
Но кто-то видел в Швейцарии хоть один большой внедорожник? Вообще в Европе вы много видели внедорожников огромных как у нас?
Скажите а зачем в Европе простому смертоному внедорожник ?
Видела и очень много( живу в гористой местности сейчас), но внедорожник здесь для дела- как тягач, цепляют сзади прицеп- перевозят коней, лам(домашние животные) и т.п. или гаджеты"" для трактора. Многие имеют свой тракторець, а к нему есть куча гаджетов для всяких разных работ( например, для колки дров), которыми часто меняются, отдалживают их друг другу и которые перевозят джипами. Оно все из металла, тяжеленное. А на спорт ездят на мини- куперах. + зимой в горах- лёд, снег..Но такой дичи, как у нас: в городе на здоровенной дуре ездить на работу, а для экономии- переоборудовать ее в подворотне на газ- нет. Но наши здесь - все может измениться😀
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Додано: Сер 13 лип, 2022 06:02
барабашов написав:Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то ли у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и в состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
А отец-основатель ветки, тоже ноет про цену метра - а металл физический тарит потихоньку
Явно не начиная утро с тарелки перловки без масла
Проте вектор еміграції має лише один напрямок: на захід!
Війна пришвидшила цей процес, тому що організаторські якості укро-їліти, селян і сантехніків - близькі до нуля. Нуля кельвінів.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 06:07
rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
Війна надовго.
Ви мабуть, не в курсі, що зелена пошесть зовсім не готувалась до війни???? За 2,5 років до війни не було закуплено жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії!!!!
За тиждень до війни не були перекопані лісові дороги на кордоні з білорусією, і російські танки спокійненько в перший же день доїхали до Іванкова! Чумаход сказав "Війни не буде, в травні шашлики в Харкові будемо смажити".
При такій якості управління - дивно, що держава ще існує.
"На майдані біля бані ревлюція іде....
Най пастух за отамана буде!"
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 13 лип, 2022 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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