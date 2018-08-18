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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10086100871008810089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 06:53

  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?

На этом форуме ещё по божески, на строимдомовке написал, что поехал на море, так мну, особенно его женская часть, травить начала насчёт морали и лучше бы денег на армию скинул...Просто с начала войны насмотрелся, что народ как пилял бабло так м дальше пиляет, дык почему я должен себе в чем то отказывать?!Теперь понимаю Хомякоид а, почему с СД свалил.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:44

Bolt
Море - это Одесса или вам уже 60 исполнилось?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:47

  барабашов написав:Bolt
Море - это Одесса или вам уже 60 исполнилось?

Албания и почти 60😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:58

Хомякоид
Ну во первых Ха5-6-7-восЭм не внедорожники(ты же был в их музее-башне и наверно видел в разрезе их подвеску)
Как и последние Рэнджи и даже ДЭФ с алюминия как А8, хотя в принципе проехать он сможет везде(у вас в Альпах)
А зачем тогда Куб до сих пор делают - разъясни? Причём как модернизировали его с 461го в 463й в 91м году - так до сих пор без изменений и производят(Gelandewagen classic). Ездила б полиция и вермахт на электрических маленьких бумерах на велосипедных колёсах и боролись бы так за экологию с СО2
Но они его производят, продают, и новый Куб тоже с классической конструкцией как на Прадо тоже вовсю у вас покупают. Но возможно не Брабусы 4х4*2/6х6*2 с пихлом под 700 сил, а версии попроще.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:28

  Bolt написав:Просто с начала войны насмотрелся, что народ как пилял бабло так м дальше пиляет, дык почему я должен себе в чем то отказывать?

Правильно!
Нахрен та війна, жертви, розруха?
Краще, подібно московитам, їздити на відпочинок в теплі краї.

До речі, чомусь пан з Львова (за легендою) пише винятково московитською мовою.
Випадкове співпадіння?
Може, він пише нам з Офісу Резидента?
Там таких багато, промосковськи налаштованих "антікарупціонерив"
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:34

  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?

Разглядеть перспективы киевского рынка недвижимости можно только съебавшись куда ни будь в Лиссабон.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:46

  UA написав:перспективы киевского рынка недвижимости

перспективи прості, як кут нової 25-поверхової "неохрущовки": буде дешевшати!
"Вторинка" в 1,5-2 рази, "первинка" в 2-3 рази.
"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонту" - найближча перспектива в Києві, протягом 2-4 років при будь яких оптимістичних розкладах.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:49

  Frant написав:
  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?

Війна надовго.

Ви мабуть, не в курсі, що зелена пошесть зовсім не готувалась до війни???? За 2,5 років до війни не було закуплено жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії!!!!
За тиждень до війни не були перекопані лісові дороги на кордоні з білорусією, і російські танки спокійненько в перший же день доїхали до Іванкова! Чумаход сказав "Війни не буде, в травні шашлики в Харкові будемо смажити".

При такій якості управління - дивно, що держава ще існує.
"На майдані біля бані ревлюція іде....
Най пастух за отамана буде!"


Цікаво виходе. Як країна яка не готувалась до війни, де кругом зрада, квартал так ток шоу, за 5 місяців війни ще незахоплена "второй армієй міра" ? Яка кожен рік має військовий бюджет 66 млрд $ .

Почитав аналітику, то навіть при бажанні, маючи лише дрючки і палки копалки захистити територію неможливо.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:50

  Frant написав:
  Bolt написав:Просто с начала войны насмотрелся, что народ как пилял бабло так м дальше пиляет, дык почему я должен себе в чем то отказывать?

Правильно!
Нахрен та війна, жертви, розруха?
Краще, подібно московитам, їздити на відпочинок в теплі краї.

До речі, чомусь пан з Львова (за легендою) пише винятково московитською мовою.
Випадкове співпадіння?
Може, він пише нам з Офісу Резидента?
Там таких багато, промосковськи налаштованих "антікарупціонерив"

По батьківській ліній нащадок визволителей, що познайомились у Львові в 46 році, дідо з Вологодської губернії, бабця з Рибінська.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:51

  xio13 написав:Як країна яка не готувалась до війни, де кругом зрада, квартал так ток шоу, за 5 місяців війни ще незахоплена "второй армієй міра"

Відповідь проста:

Боже, бережи український народ і Америку!
І Велику Британію!

І забери укро-їліту на Соловки чи сибірські лісоповали!
Там їй місце.
Я би уротів тримав би голодними і змушував би видавати по 2 норми на лісоповалах. Здохнуть - хрєн з ними, втрата нульова.
Татаркуватих єрмачків і т.п. наволоч.
Тоді, можливо, представники Офісу Резидента щось зрозуміли би. :mrgreen:

П.С. Якби не Америка і Великобританія, московити вже знімали би унітази в новобудах Львова і вивозили би б/в пральні машини з Івано-Франківська до Тюмені і Улан Уде.
Розстріляних, пограбованих і згвалтованих українців і українок були би не тисячі, а сотні тисяч.
Київська нерухомість нічого не вартувала би - переможці забирали би її собі безплатно. .
Frant
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