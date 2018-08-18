Додано: Сер 13 лип, 2022 07:58

Хомякоид

Ну во первых Ха5-6-7-восЭм не внедорожники(ты же был в их музее-башне и наверно видел в разрезе их подвеску)

Как и последние Рэнджи и даже ДЭФ с алюминия как А8, хотя в принципе проехать он сможет везде(у вас в Альпах)

А зачем тогда Куб до сих пор делают - разъясни? Причём как модернизировали его с 461го в 463й в 91м году - так до сих пор без изменений и производят(Gelandewagen classic). Ездила б полиция и вермахт на электрических маленьких бумерах на велосипедных колёсах и боролись бы так за экологию с СО2

Но они его производят, продают, и новый Куб тоже с классической конструкцией как на Прадо тоже вовсю у вас покупают. Но возможно не Брабусы 4х4*2/6х6*2 с пихлом под 700 сил, а версии попроще.