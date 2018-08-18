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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10086100871008810089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:58

Хомякоид
Ну во первых Ха5-6-7-восЭм не внедорожники(ты же был в их музее-башне и наверно видел в разрезе их подвеску)
Как и последние Рэнджи и даже ДЭФ с алюминия как А8, хотя в принципе проехать он сможет везде(у вас в Альпах)
А зачем тогда Куб до сих пор делают - разъясни? Причём как модернизировали его с 461го в 463й в 91м году - так до сих пор без изменений и производят(Gelandewagen classic). Ездила б полиция и вермахт на электрических маленьких бумерах на велосипедных колёсах и боролись бы так за экологию с СО2
Но они его производят, продают, и новый Куб тоже с классической конструкцией как на Прадо тоже вовсю у вас покупают. Но возможно не Брабусы 4х4*2/6х6*2 с пихлом под 700 сил, а версии попроще.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:53

  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?

Ну а что, всем тикать куда глаза глядят?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:05

  Frant написав:
  fox767676 написав:Жалею что электрополы не сделал

Можливо, варто було купити невелику кавалірку в напівпідвалі новобуду, з південної сторони? Поблизу зупинки ШРТ?
Літом прохолодно, зимою тепло. :roll:
"Нам не страшний сірий вовк!"


Варто було купити десь в південно-східній Європі. Але я інвестував в березні 2019, на хвилі оптимізму. Звичайно вже в квітні того року стало очевидно що попереду великі проблеми, але було "поздняк мєтаться" . Я людина сентиментальна продавати нічого не люблю, більше купляти :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Якби не Америка і Великобританія,

Я б Великобританію викреслив. Чи поставив би Польщу попереду. Була у Великобританії одна дійснo гарна людина, але прибрали місцеві жлоби
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:05

  GADFLY написав:
  airmax78 написав:Если это еще и Тесла и в паркинге есть зарядка - то в автомобиле в таком паркинге можно просто жить с комфортом. Что летом, что зимой.

подтверждаю. Что я и делал с женой, пересиживая бомбежки. Выставил нужную температуру, включил музыку, интернет и сидишь смотришь на завидующих соседей в одеялах по соседству. :mrgreen:

Тоже смотрели этого норвежца, который в Тесла на 15-градусном морозе ночевал? В самом деле, для таких кошмарных ситуаций лучше автомобиля не придумаешь.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:50

  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?


Тут как сказать. Иностранцы наоборот попрекают, что туn в Киеве все слишком расслабленные, в спортзалы ходим, на пляжи. Я считаю что норм - War-Lfe Balance
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