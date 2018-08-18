Додано: Сер 13 лип, 2022 13:36

Frant написав: rjkz написав: Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...

Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.

Может ветку стартануть

"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?



Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально? Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.Может ветку стартануть"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?

Війна надовго.



Ви мабуть, не в курсі, що зелена пошесть зовсім не готувалась до війни???? За 2,5 років до війни не було закуплено жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії!!!!

За тиждень до війни не були перекопані лісові дороги на кордоні з білорусією, і російські танки спокійненько в перший же день доїхали до Іванкова! Чумаход сказав "Війни не буде, в травні шашлики в Харкові будемо смажити".



При такій якості управління - дивно, що держава ще існує.

"На майдані біля бані ревлюція іде....

Най пастух за отамана буде!" Війна надовго.Ви мабуть, не в курсі, що зелена пошесть зовсім не готувалась до війни???? За 2,5 років до війни не було закуплено жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії!!!!За тиждень до війни не були перекопані лісові дороги на кордоні з білорусією, і російські танки спокійненько в перший же день доїхали до Іванкова! Чумаход сказав "Війни не буде, в травні шашлики в Харкові будемо смажити".При такій якості управління - дивно, що держава ще існує."На майдані біля бані ревлюція іде....Най пастух за отамана буде!"

Я прощу прощения у модераторов, это не тема ветки совсем, но...Уважаемый Франт, Вы может не в курсе, но Президент Зеленский сейчас один из самых реально влиятельных людей в мире. Он с начала войны, реально изменил политическую картину мира по отношению к Украине и раше. Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно. Я понимаю, что в Украине это далеко не всем понятно.Украинская армия была не готова? Ок. Это здорово, что украинская армия БЕЗ ПОДГОТОВКИ к войне так костыляет рашистам.Снаряды вам 122 и 152 калибра? Вы серьезно? У кого купить? У 3,14даРасии?Это советский стандарт! Если Украина стремится в НАТО, то какие нах 122 и 152?И для чего? У Украины и своего такого г-на на хранении с советских времен дохера и ни диверсии в Балаклее ни Новобогдановке и пр существенно не уменьшили арсенал этой х.ни, которая жрет денег дохера на хранение и потом на утилизацию.А 155 ДО войны нам никто не продал-бы да и не для чего. Рылом не вышли.И во время войны не давали. Чья заслуга в том, что сейчас они есть?Дороги не перекопаны?Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.Надо было все мосты повзрывать ДО войны?Я осмелюсь напомнить, что уже был момент с похожим скоплением рашистской техники у границ Украины и Запад допускал начало войны примерно за год до этого.Каждый раз взрывать мосты?И что дальще. Взрывать мост надо тоже вовремя. Когда вражеские войска уже подошли к переправе, чтобы они не могли выбрать другой марщрут. Тогда они оказываются в тупике и останавливаются. И их можно эффективно уничтожать.Что и было сделано ВСУ. Какие вопросы? Или надо было начинать фигачить по территории рф еще ДО войны? Знаете тогда на чьей стороне был-бы Запад?