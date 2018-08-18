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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лип, 2022 07:58
Хомякоид
Ну во первых Ха5-6-7-восЭм не внедорожники(ты же был в их музее-башне и наверно видел в разрезе их подвеску)
Как и последние Рэнджи и даже ДЭФ с алюминия как А8, хотя в принципе проехать он сможет везде(у вас в Альпах)
А зачем тогда Куб до сих пор делают - разъясни? Причём как модернизировали его с 461го в 463й в 91м году - так до сих пор без изменений и производят(Gelandewagen classic). Ездила б полиция и вермахт на электрических маленьких бумерах на велосипедных колёсах и боролись бы так за экологию с СО2
Но они его производят, продают, и новый Куб тоже с классической конструкцией как на Прадо тоже вовсю у вас покупают. Но возможно не Брабусы 4х4*2/6х6*2 с пихлом под 700 сил, а версии попроще.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 10:53
rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
Ну а что, всем тикать куда глаза глядят?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:05
Frant написав: fox767676 написав:
Жалею что электрополы не сделал
Можливо, варто було купити невелику кавалірку в напівпідвалі новобуду, з південної сторони? Поблизу зупинки ШРТ?
Літом прохолодно, зимою тепло.
"Нам не страшний сірий вовк!"
Варто було купити десь в південно-східній Європі. Але я інвестував в березні 2019, на хвилі оптимізму. Звичайно вже в квітні того року стало очевидно що попереду великі проблеми, але було "поздняк мєтаться" . Я людина сентиментальна продавати нічого не люблю, більше купляти
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:09
Frant написав:
Якби не Америка і Великобританія,
Я б Великобританію викреслив. Чи поставив би Польщу попереду. Була у Великобританії одна дійснo гарна людина, але прибрали місцеві жлоби
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:05
GADFLY написав: airmax78 написав:
Если это еще и Тесла и в паркинге есть зарядка - то в автомобиле в таком паркинге можно просто жить с комфортом. Что летом, что зимой.
подтверждаю. Что я и делал с женой, пересиживая бомбежки. Выставил нужную температуру, включил музыку, интернет и сидишь смотришь на завидующих соседей в одеялах по соседству.
Тоже смотрели этого норвежца, который в Тесла на 15-градусном морозе ночевал? В самом деле, для таких кошмарных ситуаций лучше автомобиля не придумаешь.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:50
rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
Тут как сказать. Иностранцы наоборот попрекают, что туn в Киеве все слишком расслабленные, в спортзалы ходим, на пляжи. Я считаю что норм - War-Lfe Balance
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:05
rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
А що робити? Битися головою об стіну чи як деякі вплав через кордон?
Не всі ж непризивного віку як Ти.
Живем, працюємо, готуємося, у тому числі до зими.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:36
Frant написав: rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
Війна надовго.
Ви мабуть, не в курсі, що зелена пошесть зовсім не готувалась до війни???? За 2,5 років до війни не було закуплено жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії!!!!
За тиждень до війни не були перекопані лісові дороги на кордоні з білорусією, і російські танки спокійненько в перший же день доїхали до Іванкова! Чумаход сказав "Війни не буде, в травні шашлики в Харкові будемо смажити".
При такій якості управління - дивно, що держава ще існує.
"На майдані біля бані ревлюція іде....
Най пастух за отамана буде!"
Я прощу прощения у модераторов, это не тема ветки совсем, но...
Уважаемый Франт, Вы может не в курсе, но Президент Зеленский сейчас один из самых реально влиятельных людей в мире. Он с начала войны, реально изменил политическую картину мира по отношению к Украине и раше. Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно. Я понимаю, что в Украине это далеко не всем понятно.
Украинская армия была не готова? Ок. Это здорово, что украинская армия БЕЗ ПОДГОТОВКИ к войне так костыляет рашистам.
Снаряды вам 122 и 152 калибра? Вы серьезно? У кого купить? У 3,14даРасии?
Это советский стандарт! Если Украина стремится в НАТО, то какие нах 122 и 152?
И для чего? У Украины и своего такого г-на на хранении с советских времен дохера и ни диверсии в Балаклее ни Новобогдановке и пр существенно не уменьшили арсенал этой х.ни, которая жрет денег дохера на хранение и потом на утилизацию.
А 155 ДО войны нам никто не продал-бы да и не для чего. Рылом не вышли.
И во время войны не давали. Чья заслуга в том, что сейчас они есть?
Дороги не перекопаны?
Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.
Надо было все мосты повзрывать ДО войны?
Я осмелюсь напомнить, что уже был момент с похожим скоплением рашистской техники у границ Украины и Запад допускал начало войны примерно за год до этого.
Каждый раз взрывать мосты?
И что дальще. Взрывать мост надо тоже вовремя. Когда вражеские войска уже подошли к переправе, чтобы они не могли выбрать другой марщрут. Тогда они оказываются в тупике и останавливаются. И их можно эффективно уничтожать.
Что и было сделано ВСУ. Какие вопросы? Или надо было начинать фигачить по территории рф еще ДО войны? Знаете тогда на чьей стороне был-бы Запад?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:53
rjkz написав:
Лесные дороги не перекопаны?
Не перекопані.
І не закидані соснами, які поруч росли.
І не заміновані.
Все це можна було зробити за тиждень-два до війни.
Якщо поставити в межах 10-15 км гаубічну батарею, то розібрати цей завал швидко не вийде.
rjkz написав:
Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах
Ух ти!
Він мабуть це робив у тайні, під грифом "секретно"???
Кого він посадив за 3 роки?????
У мене взагалі враження, що верхівка з Офісу Резидента - незряча і глуха. Барці з карупцією рік не здатні назначити голову відповідних відомств по боротьбі з корупцією. Чого ж, хто їм заважає? Порох????
rjkz написав:
Снаряды вам 122 и 152 калибра? Вы серьезно? У кого купить?
у власної промисловості.За 2,5 роки можна було щось зробити.
У поляків, у чехів.
Жодного снаряду не було закуплено!!!
Факт той, що зелена пошесть до війни 2,5 років взагалі не готувалась.
Взагалі!
Вам нагадати, що Херсон, Херсонська область і найбільша в Європі атомна станція були пройопані за перший тиждень війни?
Російські танки з Білорусії - на другий день стояли під Києвом.
Ось так готувався ваш геніальний стратег до війни.
"Надо просто перестать стрелять!"
"В має будєм жаріть шашлики в Харькове" - нагадати, хто сказав, який пацифіст????
Хто дав наказ розмінувати Чонгар?
rjkz написав:
Взрывать мост надо тоже вовремя. Когда вражеские войска уже подошли к переправе,
Чому не був підірваний Антонівський міст біля Херсона, що заважало????
Клятий Порох???
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Додано: Сер 13 лип, 2022 14:36
Щось знову пішли в жорсткий оффтоп, є ж гілка про війну.
rjkz написав:
Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?
Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?
Люди взагалі люблять потеревенити на такі теми.
Пам'ятаю, як під час блекаутів у Техасі все тільки й обговорювали як вижити у 110Ф(43С) без холодильника, кондиціонера і навіть простого вентилятора і як де там тесла-хоум.
У Флориді перед сезоном ураганів усі готуються, забивають гаражі водою, їжею так що полиці напівпорожні. І скаржаться що немає підвалів, але будинки з ними будувати чомусь не поспішають.
А в Шрі-Ланці зараз друзі спокійно обговорюють повний апокаліс, вже звикли готувати на багатті, до того що бензу немає навіть для мопеда, і що за нормальною їжею чергу треба займати з світанку. І це дрібниці на тлі того, що частина місцевих вже реально голодує.
У Києві на цьому фоні курорт, де давно вже більша ймовірність бути вбитим самокатом, ніж ракетою, та й тенденція на постійне зниження тривог очевидна. Люди до всього звикають, так чи інакше.
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