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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10087100881008910090

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:45

  rjkz написав:Дороги не перекопаны?
Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.


Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".

Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:00

  striped написав:
  rjkz написав:Дороги не перекопаны?
Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.


Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".

Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ.

Наші пацифісти перед війною - будували дороги.
А не ров з крокодилами.
Frant
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