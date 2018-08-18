|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:45
rjkz написав:
Дороги не перекопаны?
Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.
Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".
Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3055 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 16:00
striped написав: rjkz написав:
Дороги не перекопаны?
Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.
Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".
Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ.
Наші пацифісти перед війною - будували дороги.
А не ров з крокодилами.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22890
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1452 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1063
|3954363
|
Сер 13 лип, 2022 14:41
Frant
|
|22671
|8769329
|
Сер 13 лип, 2022 12:09
hume
|
|16
|34965
|
|