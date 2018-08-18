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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10085100861008710088

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 74
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:39

  airmax78 написав:
  uaprofi написав:а может кто знает ЖК в которых есть подземные паркинги и в которых уже живут люди в домах на колёсах?
может кто видел уже такое?

Новолипки.

В ЖК Славутич в 4 доме несколько помещений сдаются возле Good beer. а поесть негде. Ближайшее - Shotam в Заречном и оно дорогое. Людей много. Посмотрите может
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:34

Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то ли у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и в состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
А отец-основатель ветки, тоже ноет про цену метра - а металл физический тарит потихоньку
Явно не начиная утро с тарелки перловки без масла
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:51

  барабашов написав:Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то л у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.


да, родители живут на липках, у меня на моменте того общения была маленькая квартира. сейчас ребенку оставил и живу отдельно в +- нормальном доме, вопрос с недвигой для себя закрыт.
про нули и доходы гуляющих пенсионеров... наши пенсионеры в массе не сидят вечерами в ресторанах и для большинства посудомойка космический корабль. наша пенсия в 100 евро и размер ежедневных проблем уходят далеко за размеры потребления воды посудомойкой или электричества холодильника которому 20+ лет.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!

Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:25

  rjkz написав:Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!

Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!

Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:39

  flyman написав:Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
а что для недвижимости поменялось? война уже 8 лет идёт. Будет больше беженцев/переселенцев - вырастет цена. Уедут все в польшу - цена упадет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:43

  flyman написав:
  rjkz написав:Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!

Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!

Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.


Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Млять коли максімка вже заспокоється з своєю квартирою.
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