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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лип, 2022 19:39
airmax78 написав: uaprofi написав:
а может кто знает ЖК в которых есть подземные паркинги и в которых уже живут люди в домах на колёсах?
может кто видел уже такое?
Новолипки.
В ЖК Славутич в 4 доме несколько помещений сдаются возле Good beer. а поесть негде. Ближайшее - Shotam в Заречном и оно дорогое. Людей много. Посмотрите может
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Додано: Вів 12 лип, 2022 20:34
Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то ли у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и в состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
А отец-основатель ветки, тоже ноет про цену метра - а металл физический тарит потихоньку
Явно не начиная утро с тарелки перловки без масла
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барабашов
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Додано: Вів 12 лип, 2022 20:51
барабашов написав:Slon_Nosov
Так вы ж писали что у вас есть то л у родителей, то ли в аренде 100 метров в совкофонде на Печёрске и неплохой дом( только вертикальная разводка отопления)?
Зачем вам ещё покупать, вы же где то не в аренде живёте и явно не над подвалом Муха?
По поводу доходов - какими нулями они различаются? Кто зарабатывает ТАМ на порядок больше чем допустим Эйр или Первый здесь, воду не экономит и состоянии регулярно жрать в Мишленовских харчевнях на 300уе за раз. А кто там платит ипотеку на 30 лет с зарплаты после налогов в 2кЕвро - так тут работающих на минималку реально, а не фиктивно(конверт, бакшиш, откат) вообще нет, Сержик и тот плакал-ныл - а кирпич как то в матрас забил.
да, родители живут на липках, у меня на моменте того общения была маленькая квартира. сейчас ребенку оставил и живу отдельно в +- нормальном доме, вопрос с недвигой для себя закрыт.
про нули и доходы гуляющих пенсионеров... наши пенсионеры в массе не сидят вечерами в ресторанах и для большинства посудомойка космический корабль. наша пенсия в 100 евро и размер ежедневных проблем уходят далеко за размеры потребления воды посудомойкой или электричества холодильника которому 20+ лет.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:06
Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!
Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!
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rjkz
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:25
rjkz написав:
Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!
Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!
Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
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flyman
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:39
flyman написав:
Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
а что для недвижимости поменялось? война уже 8 лет идёт. Будет больше беженцев/переселенцев - вырастет цена. Уедут все в польшу - цена упадет.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:43
flyman написав: rjkz написав:
Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!
Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!
Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Млять коли максімка вже заспокоється з своєю квартирою.
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Хомякоид
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:54
Хомякоид написав: flyman написав: rjkz написав:
Во модераторы молодцы!
Целые сутки снесли под ноль!
Скажем твердое НЕТ! всему негативному на ясном небе КРЖН!
Бетон был, бетон есть, бетон будет есть!
Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Млять коли максімка вже заспокоється з своєю квартирою.
А зараз шо? Мир?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:56
хомяк злякався оголошення війни яка давно уже іде
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:10
vitaliian написав: flyman написав:
Гривня девал 35% за 7 місяців, а київський бетон тримається як залізобетон на стискання.
а что для недвижимости поменялось? война уже 8 лет идёт. Будет больше беженцев/переселенцев - вырастет цена. Уедут все в польшу - цена упадет.
Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?
Чи формують вікладену пропозицію, як аірмакс?
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flyman
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