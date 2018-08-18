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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:12
DmitryK написав:
хомяк злякався оголошення війни яка давно уже іде
А вдруг бюргерам перекриють рашогаз.
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flyman
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:15
flyman написав:
Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?
там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?
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vitaliian
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:21
vitaliian написав: flyman написав:
Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?
там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?
Можете ще 100 раз написати, що ніякої різниці між війною зразку 2014 і 2022 немає, може тоді хтось вам повірить. До речі, як там ваша віра у євро по 1.4?
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kyk
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:26
kyk написав:
Можете ще 100 раз написати
мир не крутится вокруг вас и я это не вам пишу, Андрей был месяц в бане, не мог ответить, вот снова спрашиваю персонально его, спасибо что встряли. Евро обсуждается на другой ветке. Элементарные вещи объясняю, как в детском саду.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:28
vitaliian написав: kyk написав:
Можете ще 100 раз написати
мир не крутится вокруг вас и я не вам пишу, Андрей был месяц в бане. Не мог ответить вот снова спрашиваю. Евро обсуждается на другой ветке.
Так ви там чомусь про нерухомість пишете, а про євро мовчок
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kyk
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:47
vitaliian написав: flyman написав:
Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?
там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?
Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
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flyman
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