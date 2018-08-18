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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10086100871008810089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 75
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
15%
11
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:12

  DmitryK написав:хомяк злякався оголошення війни яка давно уже іде

А вдруг бюргерам перекриють рашогаз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:15

  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:21

  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?

Можете ще 100 раз написати, що ніякої різниці між війною зразку 2014 і 2022 немає, може тоді хтось вам повірить. До речі, як там ваша віра у євро по 1.4?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:26

  kyk написав:Можете ще 100 раз написати
мир не крутится вокруг вас и я это не вам пишу, Андрей был месяц в бане, не мог ответить, вот снова спрашиваю персонально его, спасибо что встряли. Евро обсуждается на другой ветке. Элементарные вещи объясняю, как в детском саду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:28

  vitaliian написав:
  kyk написав:Можете ще 100 раз написати
мир не крутится вокруг вас и я не вам пишу, Андрей был месяц в бане. Не мог ответить вот снова спрашиваю. Евро обсуждается на другой ветке.

Так ви там чомусь про нерухомість пишете, а про євро мовчок :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?

Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
flyman
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