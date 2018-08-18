Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:47
Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
Додано: Чет 14 лип, 2022 05:06
vitaliian, Вы какойто немного нерный стали. В принцыпе можно сказать, что мы все сейчас на нервах.
Но пора принимать реальность - Буче и Ирпень как бы уже практически не игроки на КРЖН.
Но у них есть шанс если буржуи вольют гуеву тучу бабла в их инфраструктуру и в том числе протянут туда скоростную ветку поездов (что то вроде настоящего метро)
И если их законектят на киевские тарифы и коммуникации по воде/канализации/электро/газу/мусору, но пока подвижек практически нет.
И на счёт почему раньше не уехали - ВНЖ стоил и денег, и усилий, и времени. Сейчас для многих уехавших статус временной защиты стал даже лучше чем ВНЖ.
Додано: Чет 14 лип, 2022 07:28
Він/вона ще не зрозумів/зрозуміла, що ціна прикиївськох нерухомості буде падати швидше і більше за київську. Останню теж чекають невеселі часи.
А житло в Дальніх Єпенях - взагалі мало кому треба буде
Додано: Чет 14 лип, 2022 07:32
"Лікарю, вилікуйся сам!".
Для початку навчись логічно мислити і грамотно викладати свої думки в словесній формі. І меньше спотворюй реальність, меньше перекручуй її.
Зрозумій, що модні МОПи, фонтани, ліс біля будинку - зараз мало кому потрібні.
Війна!
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