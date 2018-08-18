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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10086100871008810089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 75
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
15%
11
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?

Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 05:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?


vitaliian, Вы какойто немного нерный стали. В принцыпе можно сказать, что мы все сейчас на нервах.
Но пора принимать реальность - Буче и Ирпень как бы уже практически не игроки на КРЖН.
Но у них есть шанс если буржуи вольют гуеву тучу бабла в их инфраструктуру и в том числе протянут туда скоростную ветку поездов (что то вроде настоящего метро)
И если их законектят на киевские тарифы и коммуникации по воде/канализации/электро/газу/мусору, но пока подвижек практически нет.

И на счёт почему раньше не уехали - ВНЖ стоил и денег, и усилий, и времени. Сейчас для многих уехавших статус временной защиты стал даже лучше чем ВНЖ.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 07:28

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?


vitaliian, Вы какойто немного нерный стали. В принцыпе можно сказать, что мы все сейчас на нервах.
Но пора принимать реальность - Буче и Ирпень как бы уже практически не игроки на КРЖН.
Но у них есть шанс если буржуи вольют гуеву тучу бабла в их инфраструктуру и в том числе протянут туда скоростную ветку поездов (что то вроде настоящего метро)
И если их законектят на киевские тарифы и коммуникации по воде/канализации/электро/газу/мусору, но пока подвижек практически нет.

И на счёт почему раньше не уехали - ВНЖ стоил и денег, и усилий, и времени. Сейчас для многих уехавших статус временной защиты стал даже лучше чем ВНЖ.

Він/вона ще не зрозумів/зрозуміла, що ціна прикиївськох нерухомості буде падати швидше і більше за київську. Останню теж чекають невеселі часи.
А житло в Дальніх Єпенях - взагалі мало кому треба буде
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 07:32

  vitaliian написав:
  kyk написав:Можете ще 100 раз написати
мир не крутится вокруг вас и я это не вам пишу, Андрей был месяц в бане, не мог ответить, вот снова спрашиваю персонально его, спасибо что встряли. Евро обсуждается на другой ветке. Элементарные вещи объясняю, как в детском саду.

"Лікарю, вилікуйся сам!".
Для початку навчись логічно мислити і грамотно викладати свої думки в словесній формі. І меньше спотворюй реальність, меньше перекручуй її.
Зрозумій, що модні МОПи, фонтани, ліс біля будинку - зараз мало кому потрібні.
Війна!
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