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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10086100871008810089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 75
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
23%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
15%
11
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?

Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:07

  flyman написав:
  asti написав:А сейчас дёшево?)Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране и продать свое в Украине. Нужно учитывать и этот факт
Саме так, і навіть не після війни, а вже зараз багато хто хоче продати тут - купити там. Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві і до НР може сягнути на 20-30 %. Зараз угод майже не відбувається, продавці поки не знижують ціни, вірячи в мантри забудовників про зростання цін у зв'язку з підвищенням цін на будматеріали. Але попиту нема по теперішніх=довоєнних цінах
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:22

Visky
Судя по всему снижение цен ожидается до 40% даже, предложение уже существенно превышает спрос, а сделок очень мало.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:53

  Visky написав:
  flyman написав:
  asti написав:А сейчас дёшево?)Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране и продать свое в Украине. Нужно учитывать и этот факт
Саме так, і навіть не після війни, а вже зараз багато хто хоче продати тут - купити там. Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві і до НР може сягнути на 20-30 %. Зараз угод майже не відбувається, продавці поки не знижують ціни, вірячи в мантри забудовників про зростання цін у зв'язку з підвищенням цін на будматеріали. Але попиту нема по теперішніх=довоєнних цінах

Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:24

  Andrey2512 написав:
  vitaliian написав:много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.

Какой процент людей имеет деньги на покупку этого жилья?) И где покупать? Львов, Киев?)

Пока небольшой. Но уже вроде "Успіх" правильную мысль тут писал - сейчас купят евробляхи, потом быт обеспечат, потом квартиру.
Зараз усі, хто захищає наше майбутне - отримує за це кошти, я вважаю що потрібно ще піднімати забезпечення, щоб все було він-він. І знову ж таки.. зараз військові воюють не за гроші, але те, за що вони воюють у побутовій площині повинно бути для них реальним - дім, машина, змога дати освіту дітям і слідкувати за здоров'ям. І це буде.

І ще пара слів у цей оффтоп. Через рочків так 10 черга на громадянство незалежної буде не менше ніж у будь-яку країну ЄС.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 01:42

  Zebra написав:Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.


Все так, тільки 1) під орендою в Києві відносно невелика (порівняно з європейськими столицями) частина нерухомості, відповідно і вплив менший і 2) при форс-мажорах оренда може швидко просаджуватися і швидко відновлюватися, див. 2014-15
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 05:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?

там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?


vitaliian, Вы какойто немного нерный стали. В принцыпе можно сказать, что мы все сейчас на нервах.
Но пора принимать реальность - Буче и Ирпень как бы уже практически не игроки на КРЖН.
Но у них есть шанс если буржуи вольют гуеву тучу бабла в их инфраструктуру и в том числе протянут туда скоростную ветку поездов (что то вроде настоящего метро)
И если их законектят на киевские тарифы и коммуникации по воде/канализации/электро/газу/мусору, но пока подвижек практически нет.

И на счёт почему раньше не уехали - ВНЖ стоил и денег, и усилий, и времени. Сейчас для многих уехавших статус временной защиты стал даже лучше чем ВНЖ.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попит на оренду житла в Києві відновився на 90% від довоєнного, а ціна на неї стабільна від початку літа

Після 24 лютого ціни на оренду житла в столиці впали з 38% до 56% і досі тримаються на такому ж рівні.

Також порівняно із червнем кількість шукачів житла збільшилася: зараз вона становить 90% від довоєнної.

Відповідно до прогнозів, за стабільної ситуації вже у серпні-вересні попит на оренду житла в Києві відновиться до показників початку лютого.
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