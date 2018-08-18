Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:47
Кому гірше, кому краще.
Питання тут не в особистих смаках.
Справа в тому, що чим довше люди будуть в еміграції чи внутрішній міграції, то більше осяде там, і менше вернеться назад.
Тому пишу про формування відкладеної пропозиції на ринку (о)КРЖН.
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:07
Саме так, і навіть не після війни, а вже зараз багато хто хоче продати тут - купити там. Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві і до НР може сягнути на 20-30 %. Зараз угод майже не відбувається, продавці поки не знижують ціни, вірячи в мантри забудовників про зростання цін у зв'язку з підвищенням цін на будматеріали. Але попиту нема по теперішніх=довоєнних цінах
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:22
Visky
Судя по всему снижение цен ожидается до 40% даже, предложение уже существенно превышает спрос, а сделок очень мало.
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:53
Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.
Додано: Чет 14 лип, 2022 00:24
Пока небольшой. Но уже вроде "Успіх" правильную мысль тут писал - сейчас купят евробляхи, потом быт обеспечат, потом квартиру.
Зараз усі, хто захищає наше майбутне - отримує за це кошти, я вважаю що потрібно ще піднімати забезпечення, щоб все було він-він. І знову ж таки.. зараз військові воюють не за гроші, але те, за що вони воюють у побутовій площині повинно бути для них реальним - дім, машина, змога дати освіту дітям і слідкувати за здоров'ям. І це буде.
І ще пара слів у цей оффтоп. Через рочків так 10 черга на громадянство незалежної буде не менше ніж у будь-яку країну ЄС.
Додано: Чет 14 лип, 2022 01:42
Все так, тільки 1) під орендою в Києві відносно невелика (порівняно з європейськими столицями) частина нерухомості, відповідно і вплив менший і 2) при форс-мажорах оренда може швидко просаджуватися і швидко відновлюватися, див. 2014-15
Додано: Чет 14 лип, 2022 05:06
vitaliian, Вы какойто немного нерный стали. В принцыпе можно сказать, что мы все сейчас на нервах.
Но пора принимать реальность - Буче и Ирпень как бы уже практически не игроки на КРЖН.
Но у них есть шанс если буржуи вольют гуеву тучу бабла в их инфраструктуру и в том числе протянут туда скоростную ветку поездов (что то вроде настоящего метро)
И если их законектят на киевские тарифы и коммуникации по воде/канализации/электро/газу/мусору, но пока подвижек практически нет.
И на счёт почему раньше не уехали - ВНЖ стоил и денег, и усилий, и времени. Сейчас для многих уехавших статус временной защиты стал даже лучше чем ВНЖ.
Додано: Чет 14 лип, 2022 10:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Попит на оренду житла в Києві відновився на 90% від довоєнного, а ціна на неї стабільна від початку літа
Після 24 лютого ціни на оренду житла в столиці впали з 38% до 56% і досі тримаються на такому ж рівні.
Також порівняно із червнем кількість шукачів житла збільшилася: зараз вона становить 90% від довоєнної.
Відповідно до прогнозів, за стабільної ситуації вже у серпні-вересні попит на оренду житла в Києві відновиться до показників початку лютого.
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