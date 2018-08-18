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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лип, 2022 01:42
Zebra написав:
Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.
Все так, тільки 1) під орендою в Києві відносно невелика (порівняно з європейськими столицями) частина нерухомості, відповідно і вплив менший і 2) при форс-мажорах оренда може швидко просаджуватися і швидко відновлюватися, див. 2014-15
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Додано: Чет 14 лип, 2022 05:06
vitaliian написав: flyman написав:
Багато вернулося в Бучу/Ірпінь?
Який інтеревал потягів метро в Києві?
там где они сейчас сидят лучше? если лучше, почему раньше не уехали, нужен был ускоряющий пендаль?
vitaliian, Вы какойто немного нерный стали. В принцыпе можно сказать, что мы все сейчас на нервах.
Но пора принимать реальность - Буче и Ирпень как бы уже практически не игроки на КРЖН.
Но у них есть шанс если буржуи вольют гуеву тучу бабла в их инфраструктуру и в том числе протянут туда скоростную ветку поездов (что то вроде настоящего метро)
И если их законектят на киевские тарифы и коммуникации по воде/канализации/электро/газу/мусору, но пока подвижек практически нет.
И на счёт почему раньше не уехали - ВНЖ стоил и денег, и усилий, и времени. Сейчас для многих уехавших статус временной защиты стал даже лучше чем ВНЖ.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 10:02
Попит на оренду житла в Києві відновився на 90% від довоєнного, а ціна на неї стабільна від початку літа
Після 24 лютого ціни на оренду житла в столиці впали з 38% до 56% і досі тримаються на такому ж рівні.
Також порівняно із червнем кількість шукачів житла збільшилася: зараз вона становить 90% від довоєнної.
Відповідно до прогнозів, за стабільної ситуації вже у серпні-вересні попит на оренду житла в Києві відновиться до показників початку лютого.
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beee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 10:42
beee написав:
Попит на оренду житла в Києві відновився на 90% від довоєнного, а ціна на неї стабільна від початку літа
Після 24 лютого ціни на оренду житла в столиці впали з 38% до 56% і досі тримаються на такому ж рівні.
Також порівняно із червнем кількість шукачів житла збільшилася: зараз вона становить 90% від довоєнної.
Відповідно до прогнозів, за стабільної ситуації вже у серпні-вересні попит на оренду житла в Києві відновиться до показників початку лютого.
смотрю на график и вижу, что в марте аренда была больше чем в январе-феврале.
и куда это годится ?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 10:48
Аренда трёшки 46000...??!
Это где такое было, на печерских холмах?
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asti
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:04
asti написав:
Аренда трёшки 46000...??!
Это где такое было, на печерских холмах?
и около 60к в марте.Троещина или Воскресенка,где не ходят поезда
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:15
Visky написав:
Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві
обвал цін КРЖН вже відбувається.
"Вторинка" впала на 10-15% (в доларах), і це лише початок.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 14 лип, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:23
Frant написав: Visky написав:
Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві
обвал цін КРЖН вже відбувається.
"Вторинка" впала на 10-15%, і це лише початок.
Ні,ще не відбувається. То просто долар подорожчав на 30 відсотків. Обвал почнеться з 40-50-60 відсотків. Цікаво,якщо запропонувати продаванам довоєнну ціну в гривні по 26,то й то забагато було до війни.
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1973cc11
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:50
1973cc11 написав: Frant написав: Visky написав:
Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві
обвал цін КРЖН вже відбувається.
"Вторинка" впала на 10-15%, і це лише початок.
Ні,ще не відбувається. То просто долар подорожчав на 30 відсотків. Обвал почнеться з 40-50-60 відсотків. Цікаво,якщо запропонувати продаванам довоєнну ціну в гривні по 26,то й то забагато було до війни.
Сппобуйте зробити ремонт , у квартирі після будівельників. Розкажете скільки $ на м2 у вас вийде.
В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.
Тому мрія купити дешево це як мрія буратіно на полі чудес.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:58
xio13 написав:
В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.
ментальность не при чём, ни одна базарная бабка не будет продавать семечки дешевле чем сама их купила. Бывают единичные ситуации когда сливают по чём дают, например спадщину, или на квартиру появились другие претенденты, или деньги нужны раздать долги/ на лечение, дом/соседи проблемные. Я смотрел квартиру -40% от рынка, жена хотела продать за любую цену перед разводом, чтобы потом не судиться.
Системно видим топливо +100% продукты питания +30-50% и т.д. а квартиры будут стоить дёшево. Святая мечта нищеброда "найти под скамейкой последний айфон и выбраться из нищеты". Такая логика от непонимания что нищета не из-за цены айфона, а от общей непродуктивности мышления.
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