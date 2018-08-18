"Одиничні" випадки під час війни стають масовими.
Зливають, зливають!
Аж бігом.
І ти поспішай - не варто в Дальніх Єпенях засиджуватись.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:07
"Одиничні" випадки під час війни стають масовими.
Зливають, зливають!
Аж бігом.
І ти поспішай - не варто в Дальніх Єпенях засиджуватись.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:14
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18
Я знав, що ти не захочеш фіксувати збитки.
Справа хазяяча.
Зимою в Дальніх Єпенях - буде зовсім сумно.
Ліс і фонтани не допоможуть.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:32
В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.[/quote]
Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:49
Не засмучуйтесь - купите собі коли-небудь житло. Сберете гроші, або кредит візьмете і купите. Не треба мріяти про квартира = мішок картоплі. Не хочеться щоб вся країна перетворилась на Маріуполь.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:50
Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.[/quote]
Ви в одночас і праві і неправі) От, наприклад, від мене з"їхали орендарі. Їм залишили свою квартиру їхні знайомі, що смикнули до Канади. За комуналь лишень. І це не байка. Водночас вже сьогодні є люди, що продають своє житло за 30% довоєнної ціни і причин багато. Днями ріелтор показувала відео хати в Заліссі Бров. району, котру цінили в 800+ до війни, а продали за 300 зараз. Повірте, все там норм, включаючи окрему кухню для найманого кухаря (теж Трібеку згадав).
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:53
|