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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10084100851008610087

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 76
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
22%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
11
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:07

  vitaliian написав:ментальность не при чём, ни одна базарная бабка не будет продавать семечки дешевле чем сама их купила. Бывают единичные ситуации когда сливают по чём дают

"Одиничні" випадки під час війни стають масовими.
Зливають, зливають!
Аж бігом.

І ти поспішай - не варто в Дальніх Єпенях засиджуватись.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:14

  Frant написав:І ти поспішай - не варто в Дальніх Єпенях засиджуватись.
у меня нет панических аттак, мне некуда спешить. Если у вас они есть - поспешите, не то опоздаете и айфон под лавочкой заберет другой человек.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18

  vitaliian написав:
  Frant написав:І ти поспішай - не варто в Дальніх Єпенях засиджуватись.
у меня нет панических аттак, мне некуда спешить. Если у вас они есть - поспешите, не то опоздаете и айфон под лавочкой заберет другой человек.

Я знав, що ти не захочеш фіксувати збитки.
Справа хазяяча. :mrgreen:

Зимою в Дальніх Єпенях - буде зовсім сумно.
Ліс і фонтани не допоможуть.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:32

В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.[/quote]


Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:49

  1973cc11 написав:Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.

Не засмучуйтесь - купите собі коли-небудь житло. Сберете гроші, або кредит візьмете і купите. Не треба мріяти про квартира = мішок картоплі. Не хочеться щоб вся країна перетворилась на Маріуполь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:50

  1973cc11 написав:В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.



Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.[/quote]
Ви в одночас і праві і неправі) От, наприклад, від мене з"їхали орендарі. Їм залишили свою квартиру їхні знайомі, що смикнули до Канади. За комуналь лишень. І це не байка. Водночас вже сьогодні є люди, що продають своє житло за 30% довоєнної ціни і причин багато. Днями ріелтор показувала відео хати в Заліссі Бров. району, котру цінили в 800+ до війни, а продали за 300 зараз. Повірте, все там норм, включаючи окрему кухню для найманого кухаря (теж Трібеку згадав).
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:53

  gonchik74 написав:Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.
vitaliian
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