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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10085100861008710088>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 76
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
22%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
11
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:32

В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.[/quote]


Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:49

  1973cc11 написав:Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.

Не засмучуйтесь - купите собі коли-небудь житло. Сберете гроші, або кредит візьмете і купите. Не треба мріяти про квартира = мішок картоплі. Не хочеться щоб вся країна перетворилась на Маріуполь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:50

  1973cc11 написав:В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.



Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.[/quote]
Ви в одночас і праві і неправі) От, наприклад, від мене з"їхали орендарі. Їм залишили свою квартиру їхні знайомі, що смикнули до Канади. За комуналь лишень. І це не байка. Водночас вже сьогодні є люди, що продають своє житло за 30% довоєнної ціни і причин багато. Днями ріелтор показувала відео хати в Заліссі Бров. району, котру цінили в 800+ до війни, а продали за 300 зараз. Повірте, все там норм, включаючи окрему кухню для найманого кухаря (теж Трібеку згадав).
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:53

  gonchik74 написав:Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:56

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.

Этот паник сейл повлияет. Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:08

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.

Ну-ну) Гіпнотизуйте далі) Якби я зараз сидів закордоном і спродував все, що маю через довіреність, може й так. Я ж пишу не про те, що обов"язково це зроблю, а про те, що цілком допускаю таку можливістьв діапазоні рік-два.
По панік сейлу, до речі, укомплектував два об"єкти технікою за останній місяць. До того жили люди зі своїм, зараз переселенці без нічого.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:11

  airmax78 написав:Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:15

  gonchik74 написав:По панік сейлу, до речі, укомплектував два об"єкти технікою за останній місяць.
я наоборот холодильник продал вдвое дороже чем он стоил до войны, в марте, когда магазины быт техники не работали. В свете цен на новую технику думаю что ещё и продешевил. Приятель перед самой войной купил новый э.самокат (детям на подарок) но потом началась война и жена настояла его продать, типа деньги нужны, продал в мае х1,5 к цене покупки. Заработал 5к на ровном месте. Кто купит что то ликвидное по паник сейл банально на этом заработает. Эти явления временные. А потребность в жилье постоянная. Оффтоп... но свежих кейсов про недвижимость звыняйте у меня нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:22

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:По панік сейлу, до речі, укомплектував два об"єкти технікою за останній місяць.
я наоборот холодильник продал вдвое дороже чем он стоил до войны, в марте, когда магазины быт техники не работали. В свете цен на новую технику думаю что ещё и продешевил. Приятель перед самой войной купил новый э.самокат (детям на подарок) но потом началась война и жена настояла его продать, типа деньги нужны, продал в мае х1,5 к цене покупки. Заработал 5к на ровном месте. Кто купит что то ликвидное по паник сейл банально на этом заработает. Эти явления временные. А потребность в жилье постоянная. Оффтоп... но свежих кейсов про недвижимость звыняйте у меня нет.

1 долл. в марте не равен 1 долл. в мае.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:30

  BIGor написав:1 долл. в марте не равен 1 долл. в мае.
в связи с войной возник ситуативный дефицит холодильников, самокатов, чего то еще. Какие то склады сгорели, нарушилась логистика, закрылись магазины. Я в мае какие-то элементарные вещи покупал по интернету, потому что в Ирпене работал только атб. Законы рынка те же что и до войны. Квартир в некоторых городах уничтожено дофига, а построено за время войны ноль. Этот спрос пока ещё не выстрелил - люди боятся делать крупные покупки. В домах рядом с моим с утра до вечера строчат перфораторы - меняются окна. Понимают что такое зима, сырость, плесень.

Соль и гречку можно завести польскую. А построить (или даже достроить) жк нужны время и деньги. На форумах пишут мпо подорожали вдвое. Есть спрос, не успевают производить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 14:52, всього редагувалось 7 разів.
vitaliian
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