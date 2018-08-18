|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:32
В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.[/quote]
Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.
-
1973cc11
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 13.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:49
1973cc11 написав:
Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.
Не засмучуйтесь - купите собі коли-небудь житло. Сберете гроші, або кредит візьмете і купите. Не треба мріяти про квартира = мішок картоплі. Не хочеться щоб вся країна перетворилась на Маріуполь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40772
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:50
1973cc11 написав:
В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.
Знов неправда. Ніхто з українців,та інших національностей, не залишить житло сусіду,і не викіне,і не подарує,а буде намагатися продати або обміняти хоть на щось. Я б не викінув.[/quote]
Ви в одночас і праві і неправі) От, наприклад, від мене з"їхали орендарі. Їм залишили свою квартиру їхні знайомі, що смикнули до Канади. За комуналь лишень. І це не байка. Водночас вже сьогодні є люди, що продають своє житло за 30% довоєнної ціни і причин багато. Днями ріелтор показувала відео хати в Заліссі Бров. району, котру цінили в 800+ до війни, а продали за 300 зараз. Повірте, все там норм, включаючи окрему кухню для найманого кухаря (теж Трібеку згадав).
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:53
gonchik74 написав:
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13850
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:56
vitaliian написав: gonchik74 написав:
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.
Этот паник сейл повлияет. Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40772
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:08
vitaliian написав: gonchik74 написав:
Я ж, наприклад, цілком припускаю продаж свого комплекту київського бетону за 30-40% довоєнної заради купівлі чогось іншого вже за межами неньки.
это паник сейл. Который на рынок в целом не влияет.
Ну-ну) Гіпнотизуйте далі) Якби я зараз сидів закордоном і спродував все, що маю через довіреність, може й так. Я ж пишу не про те, що обов"язково це зроблю, а про те, що цілком допускаю таку можливістьв діапазоні рік-два.
По панік сейлу, до речі, укомплектував два об"єкти технікою за останній місяць. До того жили люди зі своїм, зараз переселенці без нічого.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:11
airmax78 написав:
Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13850
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:15
gonchik74 написав:
По панік сейлу, до речі, укомплектував два об"єкти технікою за останній місяць.
я наоборот холодильник продал вдвое дороже чем он стоил до войны, в марте, когда магазины быт техники не работали. В свете цен на новую технику думаю что ещё и продешевил. Приятель перед самой войной купил новый э.самокат (детям на подарок) но потом началась война и жена настояла его продать, типа деньги нужны, продал в мае х1,5 к цене покупки. Заработал 5к на ровном месте. Кто купит что то ликвидное по паник сейл банально на этом заработает. Эти явления временные. А потребность в жилье постоянная. Оффтоп... но свежих кейсов про недвижимость звыняйте у меня нет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13850
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:22
vitaliian написав: gonchik74 написав:
По панік сейлу, до речі, укомплектував два об"єкти технікою за останній місяць.
я наоборот холодильник продал вдвое дороже чем он стоил до войны, в марте
, когда магазины быт техники не работали. В свете цен на новую технику думаю что ещё и продешевил. Приятель перед самой войной купил новый э.самокат (детям на подарок) но потом началась война и жена настояла его продать, типа деньги нужны, продал в мае х1,5 к цене покупки. Заработал 5к на ровном месте.
Кто купит что то ликвидное по паник сейл банально на этом заработает. Эти явления временные. А потребность в жилье постоянная. Оффтоп... но свежих кейсов про недвижимость звыняйте у меня нет.
1 долл. в марте не равен
1 долл. в мае.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6357
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1033 раз.
- Подякували: 1371 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:30
BIGor написав:
1 долл. в марте не равен 1 долл. в мае.
в связи с войной возник ситуативный дефицит холодильников, самокатов, чего то еще. Какие то склады сгорели, нарушилась логистика, закрылись магазины. Я в мае какие-то элементарные вещи покупал по интернету, потому что в Ирпене работал только атб. Законы рынка те же что и до войны. Квартир в некоторых городах уничтожено дофига, а построено за время войны ноль. Этот спрос пока ещё не выстрелил - люди боятся делать крупные покупки. В домах рядом с моим с утра до вечера строчат перфораторы - меняются окна. Понимают что такое зима, сырость, плесень.
Соль и гречку можно завести польскую. А построить (или даже достроить) жк нужны время и деньги. На форумах пишут мпо подорожали вдвое. Есть спрос, не успевают производить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 14 лип, 2022 14:52, всього редагувалось 7 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13850
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1067
|4036411
|
|
|22671
|8855111
|
Сер 13 лип, 2022 12:09
hume
|
|16
|34981
|
|