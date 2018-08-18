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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10085100861008710088

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 76
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
20%
15
3. 701 - 900
22%
17
4. 901 - 1000
20%
15
5. 1001 - 1200
14%
11
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:34

Все помнят что было с канистрами (цены) 2 месяца назад?

Так скоро такое-же будет вот с эти (во всех городах)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:02

  Xenon написав:Все помнят что было с канистрами (цены) 2 месяца назад?

Так скоро такое-же будет вот с эти (во всех городах)

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да уж.
это вполне реально
Шляпа
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.

Да хоть бы про скрытые плинтуса. Про скрытые плинтуса - это про мечту. А ребята тут, вместо этого, сплошную зраду разводят.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:59

  Xenon написав:Все помнят что было с канистрами (цены) 2 месяца назад?

Так скоро такое-же будет вот с эти (во всех городах)

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Ну, ми тут/на фронті вже давно це☝️ освоюємо))
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 15:05

  vitaliian написав: Квартир в некоторых городах уничтожено дофига, а построено за время войны ноль. Этот спрос пока ещё не выстрелил - люди боятся делать крупные покупки.

И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению. Да, после войны часть вернется из выехавших, но в обратную сторону устремятся "части семей", которые сейчас разделены и уже твердо намерены остаться за рубежом.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 15:08

  Damien написав:И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению
ну пока это догадки, или мб у вас есть статистика?
  Damien написав: которые сейчас разделены и уже твердо намерены остаться за рубежом.
страны которых они выбрали твёрдо хотят их приютить? на беженцев муниципалитетам выделяют деньги, а на эмигрантов хз будут ли фонды и в каком объеме. Одних хотелок мало. Это не терьера завести. Тут и жильё на постоянку предоставь, медицину, садик/школу, трудоустройство.
vitaliian
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