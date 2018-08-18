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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:34
Все помнят что было с канистрами (цены) 2 месяца назад?
Так скоро такое-же будет вот с эти (во всех городах)
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Xenon
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:02
Xenon написав:
Все помнят что было с канистрами (цены) 2 месяца назад?
Так скоро такое-же будет вот с эти (во всех городах)
да уж.
это вполне реально
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Шляпа
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46
vitaliian написав: airmax78 написав:
Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.
Да хоть бы про скрытые плинтуса. Про скрытые плинтуса - это про мечту. А ребята тут, вместо этого, сплошную зраду разводят.
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airmax78
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:59
Xenon написав:
Все помнят что было с канистрами (цены) 2 месяца назад?
Так скоро такое-же будет вот с эти (во всех городах)
Ну, ми тут/на фронті вже давно це☝️ освоюємо))
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:05
vitaliian написав:
Квартир в некоторых городах уничтожено дофига, а построено за время войны ноль. Этот спрос пока ещё не выстрелил
- люди боятся делать крупные покупки.
И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению. Да, после войны часть вернется из выехавших, но в обратную сторону устремятся "части семей", которые сейчас разделены и уже твердо намерены остаться за рубежом.
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Damien
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:08
Damien написав:
И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению
ну пока это догадки, или мб у вас есть статистика?
Damien написав:
которые сейчас разделены и уже твердо намерены остаться за рубежом.
страны которых они выбрали твёрдо хотят их приютить? на беженцев муниципалитетам выделяют деньги, а на эмигрантов хз будут ли фонды и в каком объеме. Одних хотелок мало. Это не терьера завести. Тут и жильё на постоянку предоставь, медицину, садик/школу, трудоустройство.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:16
vitaliian написав: Damien написав:
И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению
ну пока это догадки, или мб у вас есть статистика?
Есть очевидные вещи, которые нет нужды доказывать. Требует доказательств то, что сейчас лето и предположение, что завтра заморозков не намечается?
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Damien
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:18
vitaliian написав: Damien написав:
И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению
ну пока это догадки, или мб у вас есть статистика?
Damien написав:
которые сейчас разделены и уже твердо намерены остаться за рубежом.
страны которых они выбрали твёрдо хотят их приютить? на беженцев муниципалитетам выделяют деньги, а на эмигрантов хз будут ли фонды и в каком объеме. Одних хотелок мало. Это не терьера завести. Тут и жильё на постоянку предоставь, медицину, садик/школу, трудоустройство.
Судя по тому что уже автоматом начали давать статус беженца на 2 года, хотя изначально обещали только на год, то походу не против. Это по Испании, по другим странам не буду утверждать. А 2 года это уже срок и язык выучить, и поработать, и налоги заплатить, и дети за 2 года уже успеют привыкнуть, для них это уже будет не возвращение домой (в Украину), а очередной переезд в другую страну.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:04
xio13 написав:
В реаліях ментальності українців, вони ніколи не будуть фіксувати лося по нкрухомості, і продавати в 2 раза нижче того за скільки купили.
Тому мрія купити дешево це як мрія буратіно на полі чудес.
Якщо нерухомість у спадок, або була подарована батьками n-років тому, немає ніякої ментальності - при необхідності продати - продадуть за скільки дають.
Або лендлорд-бізнес, якщо затарений хатами під аренду, побачить більш цікаві пропозиції, наприклад у забудовників - скине зайве. Або взагалі переходу у інший бізнес, буде скидуватися все оптом.
Найчастіше квартири продаються також з метою розширення жилплощі. Ціни на ринку падають і ростуть пропорційно, тому навіть продана у "збиток" квартира не буде збитком повністю, якщо одразу купляється більша або менша за площею.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:27
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.
Да хоть бы про скрытые плинтуса. Про скрытые плинтуса - это про мечту. А ребята тут, вместо этого, сплошную зраду разводят.
Они не зраду разводят.
Они 10 лет сидя на этом форуме колдуют, чтобы квартира = мешок картошки.
И тут такой сектор приз на барабане. Вот она мечта и даром.
А ведь можно было просто пойти работать
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