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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:53
Damien написав:
Есть очевидные вещи, которые нет нужды доказывать. Требует доказательств то, что сейчас лето и предположение, что завтра заморозков не намечается?
нехорошо подменивать понятия, будет статистика - приходите. Для меня не очевидно что 3 млн беженцев (среди которых половина старики и дети) могут обрушить рн. То что сделок нет на то другие причины, жильё не перестало быть востребованным. Ну ок освободится миллион халуп, которые и были по хорошему под снос. Их жильцы переедут в те квартиры, которые за 6 копеек освободят эмигранты. Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 14 лип, 2022 16:58, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:56
Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.
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