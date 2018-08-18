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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10086100871008810089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 78
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
22%
17
4. 901 - 1000
21%
16
5. 1001 - 1200
15%
12
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:53

  Damien написав:Есть очевидные вещи, которые нет нужды доказывать. Требует доказательств то, что сейчас лето и предположение, что завтра заморозков не намечается?
нехорошо подменивать понятия, будет статистика - приходите. Для меня не очевидно что 3 млн беженцев (среди которых половина старики и дети) могут обрушить рн. То что сделок нет на то другие причины, жильё не перестало быть востребованным. Ну ок освободится миллион халуп, которые и были по хорошему под снос. Их жильцы переедут в те квартиры, которые за 6 копеек освободят эмигранты. Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 16:58, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:56

Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.
alfredhaos
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