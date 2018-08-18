Они не зраду разводят.
Они 10 лет сидя на этом форуме колдуют, чтобы квартира = мешок картошки.
И тут такой сектор приз на барабане. Вот она мечта и даром.
А ведь можно было просто пойти работать
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:27
Они не зраду разводят.
Они 10 лет сидя на этом форуме колдуют, чтобы квартира = мешок картошки.
И тут такой сектор приз на барабане. Вот она мечта и даром.
А ведь можно было просто пойти работать
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:53
нехорошо подменивать понятия, будет статистика - приходите. Для меня не очевидно что 3 млн беженцев (среди которых половина старики и дети) могут обрушить рн. То что сделок нет на то другие причины, жильё не перестало быть востребованным. Ну ок освободится миллион халуп, которые и были по хорошему под снос. Их жильцы переедут в те квартиры, которые за 6 копеек освободят эмигранты. Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 16:58, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:56
Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.
Додано: Чет 14 лип, 2022 17:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 14 лип, 2022 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Учитывая сокращение экономики и территорий, остановку потребляющих заводов, газ собственной добычи перекроет потребности, если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.
Додано: Чет 14 лип, 2022 17:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 14 лип, 2022 17:48
"Убітьіх", мда. Я б таке взагалі банив. Жертв разів у сто менше тих, хто виїхав, це рівень похибки. І після закінчення війни тих хто повернеться - звичайно буде значно більше, ніж тих, хто поїде до родин.
Але й внутрішньо переміщених ще в рази більше, більшість виїхала з окупації, з лінії фронту – взагалі майже все, з міст на кшталт Харкова чи Миколаєва – більше половини. Мало сенсу у цілій квартирі, якщо у місті немає води чи газу.
Лінія фронту вже особливо не зміниться на користь ворога, враховуючи як вони гризли 20км на Донбасі, поклавши кілька БТГ і безліч техніки. Повільно наближаємося до зворотного перелому.
Тобто матимемо позитивне сальдо у всіх відносно безпечних містах, особливо важлива наявність незруйнованої інфраструктури та її фінансова підтримка.
Передумов до цього немає жодних.
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:03
Чи не влучить, чи влучить до Вільнюса, чи впаде на ТЕЦ Білгорода, ймовірності всього цього приблизно однакові, до чого обговорювати?
1) Ми били по вишках бо там стояло ППО, у нас настільки вразливих об'єктів немає
2) Іскандерами взагалі вже не стріляють майже, дефіцит
3) Їх треба дуже дофіга для цього, особливо враховуючи точність-відстань та ймовірність збиття
4) Давайте ще про удари по АЕС поговоримо чи стратегічну ядерку
Окремі прильоти до рандомних місць можливі, цільові руйнування інфраструктури тим більше такі, що не можна буде відновити - вже ніт.
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:17
а убитые дворы и парадные не в счёт? Чтобы благоустроить двор возле нескольких новостроев (где я живу) каждая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 18:20, всього редагувалось 1 раз.
|