RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008710088100891009010091>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:27

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.

Да хоть бы про скрытые плинтуса. Про скрытые плинтуса - это про мечту. А ребята тут, вместо этого, сплошную зраду разводят.

Они не зраду разводят.
Они 10 лет сидя на этом форуме колдуют, чтобы квартира = мешок картошки.
И тут такой сектор приз на барабане. Вот она мечта и даром.
А ведь можно было просто пойти работать
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 627
З нами з: 26.11.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:53

  Damien написав:Есть очевидные вещи, которые нет нужды доказывать. Требует доказательств то, что сейчас лето и предположение, что завтра заморозков не намечается?
нехорошо подменивать понятия, будет статистика - приходите. Для меня не очевидно что 3 млн беженцев (среди которых половина старики и дети) могут обрушить рн. То что сделок нет на то другие причины, жильё не перестало быть востребованным. Ну ок освободится миллион халуп, которые и были по хорошему под снос. Их жильцы переедут в те квартиры, которые за 6 копеек освободят эмигранты. Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 16:58, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13859
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:56

Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров
fox767676
 
Повідомлень: 309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 153 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alfredhaos написав:фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.

Учитывая сокращение экономики и территорий, остановку потребляющих заводов, газ собственной добычи перекроет потребности, если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11462
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.


Или разрушена добывающая\энергогенерирующая инфраструктура
fox767676
 
Повідомлень: 309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 153 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:48

  Damien написав:
  vitaliian написав: Квартир в некоторых городах уничтожено дофига, а построено за время войны ноль. Этот спрос пока ещё не выстрелил - люди боятся делать крупные покупки.

И не выстрелит, поскольку убитых + выехавших из Украины в разы больше, чем жилья, не подлежащего восстановлению.

"Убітьіх", мда. Я б таке взагалі банив. Жертв разів у сто менше тих, хто виїхав, це рівень похибки. І після закінчення війни тих хто повернеться - звичайно буде значно більше, ніж тих, хто поїде до родин.

Але й внутрішньо переміщених ще в рази більше, більшість виїхала з окупації, з лінії фронту – взагалі майже все, з міст на кшталт Харкова чи Миколаєва – більше половини. Мало сенсу у цілій квартирі, якщо у місті немає води чи газу.

Лінія фронту вже особливо не зміниться на користь ворога, враховуючи як вони гризли 20км на Донбасі, поклавши кілька БТГ і безліч техніки. Повільно наближаємося до зворотного перелому.

Тобто матимемо позитивне сальдо у всіх відносно безпечних містах, особливо важлива наявність незруйнованої інфраструктури та її фінансова підтримка.

  fox767676 написав:
  Zebra написав:если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.


Или разрушена добывающая\энергогенерирующая инфраструктура


Передумов до цього немає жодних.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.03.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:54

zerocool
Чому ? Влучить Іскандер у ТЕЦ чи у якусь нашу "вишку Бойка"
fox767676
 
Повідомлень: 309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 153 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:03

  fox767676 написав:zerocool
Чому ? Влучить Іскандер у ТЕЦ чи у якусь нашу "вишку Бойка"

Чи не влучить, чи влучить до Вільнюса, чи впаде на ТЕЦ Білгорода, ймовірності всього цього приблизно однакові, до чого обговорювати?

1) Ми били по вишках бо там стояло ППО, у нас настільки вразливих об'єктів немає
2) Іскандерами взагалі вже не стріляють майже, дефіцит
3) Їх треба дуже дофіга для цього, особливо враховуючи точність-відстань та ймовірність збиття
4) Давайте ще про удари по АЕС поговоримо чи стратегічну ядерку

Окремі прильоти до рандомних місць можливі, цільові руйнування інфраструктури тим більше такі, що не можна буде відновити - вже ніт.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.03.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:17

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров
а убитые дворы и парадные не в счёт? Чтобы благоустроить двор возле нескольких новостроев (где я живу) каждая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 18:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13859
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1008710088100891009010091>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, zerocool і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 105, 106, 107
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1067 4053244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 19:31
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2266, 2267, 2268
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22671 8871400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 12:09
hume
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34982
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.