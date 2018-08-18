При таких ценах на газ, уже к ГТС начинают подключаться производители биогаза. Так что не все так плохо. Рентабельность биогаза при 2000 за 1000 кубов - космос.
Як то кажуть: перднем разом - будем з газом!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:18
При таких ценах на газ, уже к ГТС начинают подключаться производители биогаза. Так что не все так плохо. Рентабельность биогаза при 2000 за 1000 кубов - космос.
Як то кажуть: перднем разом - будем з газом!
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто в здравом уме будет жить в хрущах и панелях с обосцаными подъездами, где большинство получило хаты даром и совершенно не ценит холявное имущество. Кому, даже даром нужна квартира рядом с алкашами?
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:25
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:25
Ну то таке, хрущам по 60-50 років уже минуло і більшість квартир там вже власників змінило, за гроші.
"Царським" будинкам по 100 і більше, теж заселяли колись безкоштовно.
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я уже молчу о таком.
Ладно, спишу на свою фобию. Назову её "инженерная фобия" или горе от ума, но в панели я больше 10 минут не могу находиться.
Первая катастрофа панельного дома по «принципу домино». Причина - взрыв бытового газа на 18-м этаже. 22 человека погибли.
Лондон, 16 мая 1968 года
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я лет 10 снимал хрущи и панели и собственники были отъявленные лентяи. Как сделали им ремонт на шару при совке, так и сдают по сей день.
Ещё и претензии ко мне: "ты негодяй поцарапал наш новый сервант 1971 года "
И тут я с вами согласен. Такое должно стоить ноль. Чтобы молодой аспирант мог купить это за мешок картошки и создать семью
Востаннє редагувалось beee в Чет 14 лип, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:30
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кейс, з одного боку, показовий, а з іншого - повний win-win для обох сторін. Я б навіть сказав, що для спритних канадійців трохи більший win - знайти собі наглядачів власності не те що безкоштовно, а ще і вони своїм коштом комірне сплачують.
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:32
Нє, ну якщо сервант з 1971 року реально як новий, то це вже вінтаж, то як вино з часом тільки дорожчає
А взагалі знайомі шукали автентичні інтер'єри тих часів для зйомок, без новодєла – і виявилося, що їх вже дуже мало, берегти треба
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:44
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|