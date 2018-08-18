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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10088100891009010091>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:18

  fox767676 написав:
  Zebra написав:если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.


Или разрушена добывающая\энергогенерирующая инфраструктура

При таких ценах на газ, уже к ГТС начинают подключаться производители биогаза. Так что не все так плохо. Рентабельность биогаза при 2000 за 1000 кубов - космос.

Як то кажуть: перднем разом - будем з газом!
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто в здравом уме будет жить в хрущах и панелях с обосцаными подъездами, где большинство получило хаты даром и совершенно не ценит холявное имущество. Кому, даже даром нужна квартира рядом с алкашами?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:25

  beee написав:Кто в здравом уме будет жить в хрущах и панелях с обосцаными подъездами, где большинство получило хаты даром и совершенно не ценит холявное имущество. Кому, даже даром нужна квартира рядом с алкашами?

тут есть фанаты локаций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:25

  beee написав:Кто в здравом уме будет жить в хрущах и панелях с обосцаными подъездами, где большинство получило хаты даром и совершенно не ценит холявное имущество. Кому, даже даром нужна квартира рядом с алкашами?


Ну то таке, хрущам по 60-50 років уже минуло і більшість квартир там вже власників змінило, за гроші.
"Царським" будинкам по 100 і більше, теж заселяли колись безкоштовно.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я уже молчу о таком.
Ладно, спишу на свою фобию. Назову её "инженерная фобия" или горе от ума, но в панели я больше 10 минут не могу находиться.

Первая катастрофа панельного дома по «принципу домино». Причина - взрыв бытового газа на 18-м этаже. 22 человека погибли.

Лондон, 16 мая 1968 годаЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zerocool написав:
  beee написав:Кто в здравом уме будет жить в хрущах и панелях с обосцаными подъездами, где большинство получило хаты даром и совершенно не ценит холявное имущество. Кому, даже даром нужна квартира рядом с алкашами?


Ну то таке, хрущам по 60-50 років уже минуло і більшість квартир там вже власників змінило, за гроші.
"Царським" будинкам по 100 і більше, теж заселяли колись безкоштовно.
Я лет 10 снимал хрущи и панели и собственники были отъявленные лентяи. Как сделали им ремонт на шару при совке, так и сдают по сей день.
Ещё и претензии ко мне: "ты негодяй поцарапал наш новый сервант 1971 года "

И тут я с вами согласен. Такое должно стоить ноль. Чтобы молодой аспирант мог купить это за мешок картошки и создать семью
Востаннє редагувалось beee в Чет 14 лип, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:30

  zerocool написав:"Царським" будинкам по 100 і більше, теж заселяли колись безкоштовно.
царские очень разные, то что я видел в центре Одессы это жесть... в каком они состоянии. То что они до сих пор не рухнули скорее чудо, чем система.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  gonchik74 написав:від мене з"їхали орендарі. Їм залишили свою квартиру їхні знайомі, що смикнули до Канади. За комуналь лишень. І це не байка.

Кейс, з одного боку, показовий, а з іншого - повний win-win для обох сторін. Я б навіть сказав, що для спритних канадійців трохи більший win - знайти собі наглядачів власності не те що безкоштовно, а ще і вони своїм коштом комірне сплачують.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:32

  beee написав:Ещё и претензии ко мне: "ты негодяй поцарапал наш новый сервант 1971 года "

Нє, ну якщо сервант з 1971 року реально як новий, то це вже вінтаж, то як вино з часом тільки дорожчає :mrgreen:

А взагалі знайомі шукали автентичні інтер'єри тих часів для зйомок, без новодєла – і виявилося, що їх вже дуже мало, берегти треба
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:44

  beee написав:И тут я с вами согласен. Такое должно стоить ноль. Чтобы молодой аспирант мог купить это за мешок картошки и создать семью


А на самом деле хрущи относятся к категории самого доступного и цены на них падают возможно даже в меньшей степени чем на ылитное.
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